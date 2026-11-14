Как сообщает The Verge, Netflix готовит анимационный сериал Planeswalker по мотивам Magic: The Gathering. Его премьеру запланировали на 2027 год. Проект анонсировали в видео, в котором руководитель направления историй Magic: The Gathering Рой Грэм подчеркнул, что работа над сериалом действительно продолжается.

Перезапуск проекта

Анимационный сериал по Magic: The Gathering впервые анонсировали в 2019 году. Тогда возглавить работу над ним должны были Джо и Энтони Руссо, однако этот вариант проекта не был реализован. В 2024 году Netflix заявил, что все еще планирует создать сериал по игре, но решил переработать его с нуля.

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Сюжет и визуальная стилистика

В тизере Planeswalker показали, что каждый мир в сериале будет иметь собственные дизайн, стиль анимации и подход к созданию сцен. Это связано с тем, что каждый из этих миров существует как отдельная карманная вселенная.

Согласно синопсису, которым поделились с IGN, в центре сюжета будет Чандра Налаар — нестабильная пиромантка, которую преследуют из-за ее способностей и которая не может избавиться от бремени прошлого. Вместе с другими planeswalker'ами она будет противостоять коварной силе, чтобы остановить катастрофическую войну, угрожающую самому их существованию.

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