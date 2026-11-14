Jak informuje The Verge, Netflix przygotowuje serial animowany Planeswalker oparty na Magic: The Gathering. Jego premiera jest zaplanowana na 2027 rok. Projekt zapowiedziano w filmie, w którym Roy Graham, szef działu historii Magic: The Gathering, podkreślił, że prace nad serialem rzeczywiście trwają.

Restart projektu

Serial animowany oparty na Magic: The Gathering po raz pierwszy zapowiedziano w 2019 roku. Wówczas pracami nad nim mieli kierować Joe i Anthony Russo, jednak ta wersja projektu nie została zrealizowana. W 2024 roku Netflix oświadczył, że nadal planuje stworzyć serial oparty na grze, ale postanowił przerobić go od podstaw.

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Fabuła i stylistyka wizualna

W zwiastunie Planeswalker pokazano, że każdy świat w serialu będzie miał własny projekt, styl animacji i podejście do tworzenia scen. Wynika to z faktu, że każdy z tych światów istnieje jako odrębny kieszonkowy wszechświat.

Zgodnie ze streszczeniem udostępnionym IGN, w centrum fabuły znajdzie się Chandra Nalaar — niestabilna piromantka, ścigana z powodu swoich zdolności i niemogąca uwolnić się od ciężaru przeszłości. Wraz z innymi planeswalkerami stawi czoła złowrogiej sile, aby powstrzymać katastrofalną wojnę, która zagraża samemu ich istnieniu.

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