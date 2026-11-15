Президент Сомалі Мохамуд назвав Ізраїль і Тайвань загрозою — Anadolu Agency

Президент Сомалі Хасан Шейх Мохамуд у Могадішо заявив, що Тайвань становить загрозу існуванню Сомалі, а Ізраїль — її державності. Як повідомляє Anadolu Agency, він зробив заяву під час церемонії з нагоди початку будівництва Національного університету оборони Сомалі.

Заява президента

Під час промови Мохамуд також сказав, що Сомалі знає, хто є її близькими друзями, а хто — ні.

За словами президента, Китай є одним із найближчих союзників Сомалі та фінансує будівництво університету. До проєкту також має увійти лікарня для збройних сил.

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Контакти із Сомалілендом

За даними агентства, Ізраїль є єдиною країною, яка визнала Сомаліленд — відокремлений регіон Сомалі. Тайвань підтримує широкі дипломатичні відносини та має присутність у Харгейсі, столиці цього регіону.

Мохамуд також розкритикував опозиційних лідерів, звинувативши їх у пошуку зовнішніх рішень, і закликав повернутися до діалогу. Після участі у кліматичній конференції ООН COP31 в Анталії він попередив, що один із найсильніших зафіксованих у Сомалі епізодів Ель-Ніньйо може спричинити повені та серйозно порушити життя до 3,4 мільйона людей у південних провінціях.

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