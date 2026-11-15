Президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд заявил в Могадишо, что Тайвань представляет угрозу существованию Сомали, а Израиль — ее государственности. Как сообщает Anadolu Agency, он сделал это заявление во время церемонии по случаю начала строительства Национального университета обороны Сомали.

Заявление президента

Во время выступления Мохамуд также заявил, что Сомали знает, кто является ее близкими друзьями, а кто — нет.

По словам президента, Китай является одним из ближайших союзников Сомали и финансирует строительство университета. В проект также должна войти больница для вооруженных сил.

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Контакты с Сомалилендом

По данным агентства, Израиль является единственной страной, признавшей Сомалиленд — отделившийся регион Сомали. Тайвань поддерживает широкие дипломатические отношения и присутствует в Харгейсе, столице этого региона.

Мохамуд также раскритиковал лидеров оппозиции, обвинив их в поиске внешних решений, и призвал вернуться к диалогу. После участия в климатической конференции ООН COP31 в Анталье он предупредил, что один из самых сильных зафиксированных в Сомали эпизодов Эль-Ниньо может вызвать наводнения и серьезно нарушить жизнь до 3,4 миллиона человек в южных провинциях.

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