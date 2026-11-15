Prezydent Somalii Hassan Sheikh Mohamud oświadczył w Mogadiszu, że Tajwan stanowi zagrożenie dla istnienia Somalii, a Izrael — dla jej państwowości. Jak informuje Anadolu Agency, wygłosił to oświadczenie podczas ceremonii z okazji rozpoczęcia budowy Narodowego Uniwersytetu Obrony Somalii.

Oświadczenie prezydenta

Podczas przemówienia Mohamud powiedział również, że Somalia wie, kto jest jej bliskim przyjacielem, a kto nim nie jest.

Według prezydenta Chiny są jednym z najbliższych sojuszników Somalii i finansują budowę uniwersytetu. Projekt ma również obejmować szpital dla sił zbrojnych.

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Kontakty z Somalilandem

Według agencji Izrael jest jedynym krajem, który uznał Somaliland — odłączony region Somalii. Tajwan utrzymuje szerokie stosunki dyplomatyczne i jest obecny w Hargejsie, stolicy tego regionu.

Mohamud skrytykował również liderów opozycji, oskarżając ich o poszukiwanie zewnętrznych rozwiązań, i wezwał do powrotu do dialogu. Po udziale w konferencji klimatycznej ONZ COP31 w Antalyi ostrzegł, że jeden z najsilniejszych odnotowanych w Somalii epizodów El Niño może spowodować powodzie i poważnie zakłócić życie nawet 3,4 mln osób w południowych prowincjach.

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