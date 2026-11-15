У Манілі під час протесту біля саміту АСЕАН постраждали щонайменше двоє — Anadolu Agency

У столиці Філіппін Манілі щонайменше двоє людей постраждали після того, як поліція заблокувала демонстрантів, які намагалися дістатися місця проведення саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії. Про це з посиланням на місцеві медіа повідомляє Anadolu Agency.

Затримання біля конференц-центру

Філіппінська національна поліція заявила, що щонайменше п’ятьох людей взяли під варту після того, як вони відмовилися залишити район поблизу Філіппінського міжнародного конференц-центру. У цьому центрі проходить 49-й саміт лідерів АСЕАН.

Глава поліції генерал Хосе Меленсіо С. Нартатес-молодший закликав учасників запланованих акцій висловлювати свої погляди мирно та відповідально. Поліція також заявила, що визнає конституційне право громадян на мирні зібрання, і закликала організаторів координувати заходи з місцевою владою та дотримуватися законів про публічні зібрання.

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Заходи безпеки на час саміту

Кілька правозахисних груп запланували акції, пов’язані із самітом, зокрема протести проти візиту президента США Дональда Трампа до Філіппін. Студентські групи також анонсували протестні акції, а транспортна група PISTON запланувала страйк перевізників на період саміту.

Для охорони майданчиків проведення заходів, готелів, транспортних маршрутів та інших ключових об’єктів уряд залучив майже 23 тисячі працівників сил безпеки, зокрема понад 19 тисяч поліцейських. Нартатес доручив поліцейським командирам підтримувати готовність до надзвичайних ситуацій, транспортних перебоїв і можливих інцидентів, пов’язаних із безпекою.

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