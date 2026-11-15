В столице Филиппин Маниле как минимум два человека пострадали после того, как полиция заблокировала демонстрантов, пытавшихся добраться до места проведения саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Anadolu Agency.

Задержания у конференц-центра

Филиппинская национальная полиция заявила, что как минимум пять человек были взяты под стражу после того, как отказались покинуть район возле Филиппинского международного конференц-центра. В этом центре проходит 49-й саммит лидеров АСЕАН.

Глава полиции генерал Хосе Меленсио С. Нартатес-младший призвал участников запланированных акций выражать свои взгляды мирно и ответственно. Полиция также заявила, что признает конституционное право граждан на мирные собрания, и призвала организаторов координировать мероприятия с местными властями и соблюдать законы о публичных собраниях.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Меры безопасности на время саммита

Несколько правозащитных групп запланировали акции, связанные с саммитом, в том числе протесты против визита президента США Дональда Трампа на Филиппины. Студенческие группы также анонсировали протестные акции, а транспортная группа PISTON запланировала забастовку работников транспорта на период саммита.

Для охраны площадок проведения мероприятий, отелей, транспортных маршрутов и других ключевых объектов правительство привлекло почти 23 тысячи сотрудников сил безопасности, в том числе более 19 тысяч полицейских. Нартатес поручил полицейским командирам поддерживать готовность к чрезвычайным ситуациям, транспортным сбоям и возможным инцидентам, связанным с безопасностью.

Читай нас в