W Manili, stolicy Filipin, co najmniej dwie osoby zostały ranne po tym, jak policja zablokowała demonstrantów próbujących dotrzeć do miejsca odbywania się szczytu Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Informuje o tym Anadolu Agency, powołując się na lokalne media.

Zatrzymania przy centrum konferencyjnym

Filipińska Policja Narodowa oświadczyła, że co najmniej pięć osób zostało zatrzymanych po tym, jak odmówiły opuszczenia obszaru w pobliżu Philippine International Convention Center. W tym centrum odbywa się 49. Szczyt Przywódców ASEAN.

Szef policji, generał Jose Melencio S. Nartatez Jr., wezwał uczestników planowanych akcji do pokojowego i odpowiedzialnego wyrażania swoich poglądów. Policja oświadczyła także, że uznaje konstytucyjne prawo obywateli do pokojowych zgromadzeń, i wezwała organizatorów do koordynowania wydarzeń z lokalnymi władzami oraz przestrzegania przepisów o zgromadzeniach publicznych.

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Środki bezpieczeństwa na czas szczytu

Kilka grup praw człowieka zaplanowało akcje związane ze szczytem, w tym protesty przeciwko wizycie prezydenta USA Donalda Trumpa na Filipinach. Grupy studenckie również zapowiedziały akcje protestacyjne, a grupa transportowa PISTON zaplanowała strajk pracowników transportu na okres szczytu.

Rząd zaangażował prawie 23 tysiące pracowników służb bezpieczeństwa, w tym ponad 19 tysięcy policjantów, do ochrony miejsc wydarzeń, hoteli, tras transportowych i innych kluczowych obiektów. Nartatez polecił dowódcom policji utrzymywać gotowość na sytuacje nadzwyczajne, zakłócenia w transporcie i możliwe incydenty związane z bezpieczeństwem.

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