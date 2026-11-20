У штаті Вірджинія у США органи охорони здоров’я повідомили про першу у 2026 році смерть, пов’язану з кором. Померла дитина віком до п’яти років, у якої підтвердили позитивний результат тесту на вірус кору.

Повідомлення департаменту охорони здоров’я

Як повідомляє Jerusalem Post, департамент охорони здоров’я штату поінформував про смерть у п’ятницю. Відомство уточнило, що дитині було від нуля до чотирьох років.

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Додаткових відомостей про дитину департамент не розкрив. Зокрема, посадовці не повідомили про її статус вакцинації, пославшись на приватність родини.

Зростання активності кору

За даними органів охорони здоров’я Вірджинії, смерть сталася на тлі нещодавнього зростання активності кору в окремих районах штату. Кір може спричиняти тяжкі ускладнення, зокрема пневмонію, запалення головного мозку, ускладнення під час вагітності та смерть.

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