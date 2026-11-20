W amerykańskim stanie Wirginia organy ochrony zdrowia poinformowały o pierwszym w 2026 roku zgonie związanym z odrą. Zmarło dziecko w wieku poniżej pięciu lat, u którego potwierdzono dodatni wynik testu na wirusa odry.

Komunikat departamentu zdrowia

Jak podaje Jerusalem Post, stanowy departament zdrowia poinformował o zgonie w piątek. Urząd sprecyzował, że dziecko miało od zera do czterech lat.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Departament nie ujawnił dodatkowych informacji o dziecku. W szczególności urzędnicy nie podali jego statusu szczepienia, powołując się na prywatność rodziny.

Wzrost aktywności odry

Według organów ochrony zdrowia Wirginii zgon nastąpił na tle niedawnego wzrostu aktywności odry w niektórych częściach stanu. Odra może powodować ciężkie powikłania, w tym zapalenie płuc, zapalenie mózgu, powikłania w czasie ciąży oraz śmierć.

Czytaj nas na