В американском штате Вирджиния органы здравоохранения сообщили о первой в 2026 году смерти, связанной с корью. Умер ребенок в возрасте до пяти лет, у которого подтвердили положительный результат теста на вирус кори.

Сообщение департамента здравоохранения

Как сообщает Jerusalem Post, департамент здравоохранения штата проинформировал о смерти в пятницу. Ведомство уточнило, что ребенку было от нуля до четырех лет.

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Дополнительных сведений о ребенке департамент не раскрыл. В частности, чиновники не сообщили о его статусе вакцинации, сославшись на приватность семьи.

Рост активности кори

По данным органов здравоохранения Вирджинии, смерть произошла на фоне недавнего роста активности кори в отдельных районах штата. Корь может вызывать тяжелые осложнения, в том числе пневмонию, воспаление головного мозга, осложнения во время беременности и смерть.

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