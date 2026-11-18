У Галісії на північному заході Іспанії в середу евакуювали понад десять шкіл після отримання електронних листів із неправдивими погрозами вибуху. Про це повідомляє The Independent з посиланням на Національну поліцію Іспанії.

Перевірки не виявили небезпеки

Представник поліції підтвердив, що повідомлення надходили безпосередньо до навчальних закладів. Їхній зміст не розкривають. Водночас влада ще не змогла точно встановити кількість шкіл, яких торкнулися ці листи.

Спеціалізовані підрозділи поліції перевірили навчальні заклади й не виявили підозрілих пристроїв. Інцидент стався після подібних неправдивих повідомлень, які минулого тижня надійшли до тисяч шкіл в Італії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Подібні листи отримували у Британії та Ірландії

Минулого тижня органи влади Шотландії, Північної Ірландії та Республіки Ірландія також повідомляли про погрозливі електронні листи іноземного походження. Там їх оцінили як неправдиві та не припиняли навчання.

Поліція Шотландії заявляла, що листи масово надсилали на списки розсилки у Великій Британії та Північній Ірландії. За даними поліції, повідомлення торкнулися 470 шотландських шкіл, а кіберпідрозділ і підрозділ із протидії шахрайству встановлюють джерело листів.

Італійський уряд минулого тижня заявив, що громадські будівлі слід евакуювати лише за наявності конкретних доказів небезпеки. Деякі європейські посадовці підозрюють, що Російська Федерація — держава-агресор — проводить кампанію з дестабілізації країн, які підтримують Україну. Москва заперечує причетність, називаючи такі твердження західною кампанією з дискредитації.

Читай нас у