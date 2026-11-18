W Galicji, w północno-zachodniej Hiszpanii, w środę ewakuowano ponad dziesięć szkół po otrzymaniu wiadomości e-mail z fałszywymi groźbami bombowymi. Informuje o tym The Independent, powołując się na hiszpańską Policję Narodową.

Kontrole nie wykazały zagrożenia

Rzecznik policji potwierdził, że wiadomości zostały wysłane bezpośrednio do placówek edukacyjnych. Ich treści nie ujawniono. Jednocześnie władzom nie udało się jeszcze dokładnie ustalić liczby szkół, których dotyczyły te e-maile.

Wyspecjalizowane jednostki policji sprawdziły placówki edukacyjne i nie znalazły podejrzanych urządzeń. Incydent nastąpił po podobnych fałszywych wiadomościach, które w zeszłym tygodniu trafiły do tysięcy szkół we Włoszech.

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Podobne e-maile otrzymano w Wielkiej Brytanii i Irlandii

W zeszłym tygodniu władze Szkocji, Irlandii Północnej i Republiki Irlandii również informowały o e-mailach z pogróżkami zagranicznego pochodzenia. Uznały je za fałszywe i nie przerwały zajęć.

Policja Szkocji oświadczyła, że e-maile były masowo wysyłane na listy mailingowe w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Według policji wiadomości dotknęły 470 szkockich szkół, a jednostka cybernetyczna i jednostka ds. zwalczania oszustw ustalają źródło e-maili.

Włoski rząd oświadczył w zeszłym tygodniu, że budynki publiczne należy ewakuować wyłącznie w przypadku konkretnych dowodów zagrożenia. Niektórzy europejscy urzędnicy podejrzewają, że Federacja Rosyjska, państwo-agresor, prowadzi kampanię destabilizacji krajów wspierających Ukrainę. Moskwa zaprzecza swojemu udziałowi, nazywając takie twierdzenia zachodnią kampanią dyskredytującą.

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