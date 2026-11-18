В Галисии на северо-западе Испании в среду эвакуировали более десяти школ после получения электронных писем с ложными угрозами взрыва. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на Национальную полицию Испании.

Проверки не выявили опасности

Представитель полиции подтвердил, что сообщения поступали непосредственно в учебные заведения. Их содержание не раскрывается. В то же время власти пока не смогли точно установить количество школ, которых коснулись эти письма.

Специализированные подразделения полиции проверили учебные заведения и не обнаружили подозрительных устройств. Инцидент произошел после аналогичных ложных сообщений, которые на прошлой неделе поступили в тысячи школ Италии.

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Подобные письма получали в Великобритании и Ирландии

На прошлой неделе власти Шотландии, Северной Ирландии и Республики Ирландия также сообщали об угрожающих электронных письмах иностранного происхождения. Там их оценили как ложные и не прекращали обучение.

Полиция Шотландии заявляла, что письма массово рассылались по спискам рассылки в Великобритании и Северной Ирландии. По данным полиции, сообщения затронули 470 шотландских школ, а киберподразделение и подразделение по противодействию мошенничеству устанавливают источник писем.

Итальянское правительство на прошлой неделе заявило, что общественные здания следует эвакуировать только при наличии конкретных доказательств опасности. Некоторые европейские чиновники подозревают, что Российская Федерация, государство-агрессор, проводит кампанию по дестабилизации стран, поддерживающих Украину. Москва отрицает причастность, называя такие утверждения западной кампанией по дискредитации.

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