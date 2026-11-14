В Ізраїлі вибух гранати поранив чотирьох людей — Jerusalem Post

У містечку Кафр-Манда на півночі Ізраїлю внаслідок вибуху ручної гранати постраждали чотири людини. Жінка віком близько 60 років зазнала критичних поранень. Під час евакуації медики проводили їй серцево-легеневу реанімацію.

Стан постраждалих

Як повідомляє Jerusalem Post, повідомлення про чотирьох поранених надійшло на екстрену лінію 101 служби Маген Давид Адом о 13:53 у суботу. Чоловік і жінка віком близько 50 років дістали поранення середньої тяжкості. Ще одна людина була легко поранена.

Усіх постраждалих доправили до медичного кампусу «Рамбам» у Хайфі та Італійської лікарні в Назареті.

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Допомога на місці вибуху

Парамедик Маген Давид Адом Іяд Хібі розповів, що після прибуття медики побачили кількох поранених. За його словами, присутні повідомили рятувальникам, що люди постраждали від гранати.

Критично пораненій жінці надавали реанімаційну допомогу: проводили непрямий масаж серця, вентиляцію легень і вводили медикаменти. Її евакуювали до лікарні автомобілем інтенсивної терапії Маген Давид Адом у критичному стані.

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