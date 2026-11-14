В городке Кафр-Манда на севере Израиля в результате взрыва ручной гранаты пострадали четыре человека. Женщина в возрасте около 60 лет получила критические ранения. Во время эвакуации медики проводили ей сердечно-легочную реанимацию.

Состояние пострадавших

Как сообщает Jerusalem Post, сообщение о четырех раненых поступило на экстренную линию 101 службы Маген Давид Адом в 13:53 в субботу. Мужчина и женщина в возрасте около 50 лет получили ранения средней тяжести. Еще один человек был легко ранен.

Всех пострадавших доставили в медицинский кампус «Рамбам» в Хайфе и Итальянскую больницу в Назарете.

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Помощь на месте взрыва

Парамедик Маген Давид Адом Ияд Хиби рассказал, что после прибытия медики увидели несколько раненых. По его словам, присутствовавшие сообщили спасателям, что люди пострадали от гранаты.

Женщине с критическими ранениями оказывали реанимационную помощь: проводили непрямой массаж сердца, вентиляцию легких и вводили медикаменты. Ее эвакуировали в больницу автомобилем интенсивной терапии Маген Давид Адом в критическом состоянии.

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