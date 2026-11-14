Wybuch granatu w Izraelu ranił cztery osoby — Jerusalem Post

W miasteczku Kafr Manda na północy Izraela cztery osoby ucierpiały w wyniku wybuchu granatu ręcznego. Kobieta w wieku około 60 lat doznała obrażeń krytycznych. Podczas ewakuacji medycy prowadzili u niej resuscytację krążeniowo-oddechową.

Stan poszkodowanych

Jak podaje Jerusalem Post, zgłoszenie o czterech rannych wpłynęło na numer alarmowy 101 służby Magen David Adom o godz. 13:53 w sobotę. Mężczyzna i kobieta w wieku około 50 lat odnieśli obrażenia o średnim stopniu ciężkości. Jeszcze jedna osoba została lekko ranna.

Wszystkich poszkodowanych przewieziono do kampusu medycznego Rambam w Hajfie oraz do Włoskiego Szpitala w Nazarecie.

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Pomoc na miejscu wybuchu

Ratownik medyczny Magen David Adom Ijad Hibi powiedział, że po przybyciu medycy zobaczyli kilka rannych osób. Jak przekazał, obecni na miejscu poinformowali ratowników, że ludzie ucierpieli od granatu.

Kobiecie w stanie krytycznym udzielano pomocy resuscytacyjnej: wykonywano pośredni masaż serca, wentylację płuc i podawano leki. Ewakuowano ją do szpitala pojazdem intensywnej terapii Magen David Adom w stanie krytycznym.

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