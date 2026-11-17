Зуб видалили. Біль минув, рана загоїлася, і начебто можна повернутися до звичного життя. Але всередині щелепи в цей час відбувається процес, про який більшість людей навіть не замислюється: кісткова тканина в місці втраченого зуба поступово змінюється.

Дослідники підрахували: через шість місяців після видалення зуба ширина кісткового гребеня в середньому може зменшитися майже на 3,8 міліметра. Для людини це звучить не надто переконливо. Для стоматолога — іноді різниця між відносно простим встановленням імпланта та необхідністю додаткової операції.

І це лише початок історії. Адже навіть після успішної імплантації залишається запитання: що буде з конструкцією через десять, п'ятнадцять чи двадцять років?

95 зі 100 — але є нюанс

Імплантацію часто рекламують як довгострокове рішення. І для цього є підстави.

Систематичний огляд, опублікований у жовтні 2026 року в журналі Periodontology 2000, об'єднав результати 34 досліджень за участю 7522 пацієнтів і понад 20 тисяч імплантів. За підсумками аналізу, приблизно 95% імплантів залишалися в роботі після 10–25 років спостереження.

Цифра справді переконлива. Але є деталь, яку не завжди згадують у рекламних матеріалах: виживаність імпланта та успішність лікування — не зовсім одне й те саме.

Імплант може залишатися на місці, але навколо нього можуть виникати запалення, втрата кісткової тканини або інші ускладнення. У тому самому огляді середній показник успішності становив близько 85%, хоча критерії успіху відрізнялися між дослідженнями.

Тобто встановити імплант — це лише частина роботи. Важливо, щоб він не просто залишився в щелепі, а й роками виконував свою функцію без серйозних проблем.

Проблема, про яку не люблять говорити в рекламі

Одне з найнеприємніших ускладнень — периімплантит. Це запальний процес у тканинах навколо імпланта, який може супроводжуватися руйнуванням кістки.

У 2025 році міжнародна група дослідників проаналізувала 102 наукові роботи, у яких загалом брали участь понад 13 тисяч пацієнтів. За результатами метааналізу, периімплантит виявляли приблизно у 21% людей з імплантами.

Це не означає, що кожен п'ятий імплант обов'язково вийде з ладу. Дослідження оцінювало поширеність захворювання серед пацієнтів, а не частку втрачених конструкцій. Але воно показує, що проблема не є винятковою.

Серед факторів, які підвищують ризик, дослідники називають куріння та перенесений пародонтит. Значення мають також контроль цукрового діабету й регулярність професійного догляду.

Інакше кажучи, навіть найдорожча система не звільняє людину від необхідності стежити за здоров'ям ясен і регулярно відвідувати стоматолога.

Чи означає дорожчий імплант кращий результат?

Це одне з найскладніших запитань для пацієнта. На ринку є системи різних виробників, і різниця в ціні іноді досить суттєва. Природно припустити, що дорожчий варіант автоматично надійніший.

Але в медицині така логіка працює не завжди.

Імплантаційні системи відрізняються конструкцією, геометрією різьби, характеристиками поверхні, типами з'єднань та асортиментом компонентів. Ці особливості можуть мати значення залежно від клінічної ситуації. Водночас результат залежить не від одного параметра, а від того, наскільки правильно підібрана система, спланована операція та організований подальший догляд.

Серед відомих виробників імплантаційних систем є південнокорейська компанія MegaGen. Її продукція представлена в різних клінічних сегментах, а конкретне рішення має підбирати лікар відповідно до стану кістки, розташування майбутнього зуба та плану протезування.

Тут важливо розуміти одну річ: відома назва на упаковці — це не гарантія довічного результату. Значно важливіше, чи має лікар достатньо інформації про стан пацієнта та чи відповідає обрана система конкретному завданню.

Чому кілька міліметрів можуть коштувати додаткових грошей

Повернімося до кісткової тканини, про яку йшлося на початку.

Після видалення зуба вона не просто залишається на місці без змін. За даними систематичного огляду, опублікованого в Clinical Oral Implants Research, найбільші зміни відбуваються протягом перших трьох-шести місяців. У середньому горизонтальне зменшення ширини кісткового гребеня через пів року становило 3,79 мм.

Якщо кістки недостатньо для встановлення імпланта в правильному положенні, лікар може запропонувати кісткову пластику або іншу підготовчу процедуру. Це не обов'язково означає, що імплантація неможлива. Але лікування може стати складнішим, тривалішим і дорожчим.

Саме тому ціна, яку пацієнт бачить у рекламі, не завжди дорівнює остаточній сумі. До неї можуть додаватися діагностика, підготовка кісткової тканини, хірургічний етап, абатмент і коронка.

Порівнювати пропозиції клінік варто за повним планом лікування, а не лише за вартістю самого імпланта.

Імплантація — це не покупка гвинта

Можна довго порівнювати виробників, читати відгуки й шукати найвигіднішу пропозицію. Але імплантація не схожа на покупку побутової техніки, де достатньо зіставити характеристики двох моделей.

Тут немає універсальної системи, яка однаково добре підійде кожному. Для однієї людини важливим буде стан кісткової тканини, для іншої — особливості прикусу, для третьої — необхідність попереднього лікування ясен.

Тому правильне запитання перед процедурою звучить не лише як «Який імплант ви встановлюєте?». Варто також з'ясувати, чому обрано саме його, як виглядатиме повний план лікування та що потрібно робити після завершення протезування.

Успішна імплантація починається задовго до операції. І саме від цієї підготовки часто залежить, чи залишиться встановлений зуб комфортною частиною життя через багато років.

Читай нас у