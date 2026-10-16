Сенатор Схетина заявив про часткове виконання 100 конкретів — RMF24

У Польщі сенатор Громадянської коаліції Гжегож Схетина заявив, що його політична сила не виконала всіх пунктів програми «100 конкретів», однак реалізувала значну їх частину. Про це він сказав в ефірі радіопрограми, повідомляє RMF24.

Зобов’язання Громадянської коаліції

Схетина наголосив, що програма «100 конкретів» була зобов’язанням лише Громадянської коаліції, яка на час представлення програми діяла як Громадянська платформа. За його словами, польський уряд утворюють чотири партії.

Сенатор пов’язав неповне виконання обіцянок із кризою та загальноєвропейською і світовою ситуацією. Він також сказав, що під час оцінки трьох років роботи коаліції слід брати до уваги міжнародну ситуацію, а також час і кошти, необхідні для інвестицій у безпеку.

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Рік до завершення каденції

Колишній віцепрем’єр і глава МЗС Польщі зазначив, що до завершення каденції залишається рік. За його словами, за цей час коаліція має намір реалізувати якомога більше зобов’язань, оголошених у 2023 році.

Схетина також прокоментував нове відео партії «Право і справедливість», у якому підбито підсумки трьох років роботи коаліції 15 жовтня. Цей ролик сенатор назвав пропагандою PiS.

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