W Polsce senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna oświadczył, że jego formacja polityczna nie zrealizowała wszystkich punktów programu „100 konkretów”, jednak wdrożyła znaczną ich część. Powiedział o tym na antenie programu radiowego, jak informuje RMF24.

Zobowiązania Koalicji Obywatelskiej

Schetyna podkreślił, że program „100 konkretów” był zobowiązaniem wyłącznie Koalicji Obywatelskiej, która w czasie prezentacji programu działała jako Platforma Obywatelska. Jak zaznaczył, polski rząd tworzą cztery partie.

Senator powiązał niepełną realizację obietnic z kryzysem oraz ogólną sytuacją europejską i światową. Powiedział również, że przy ocenie trzech lat pracy koalicji należy uwzględnić sytuację międzynarodową, a także czas i środki potrzebne na inwestycje w bezpieczeństwo.

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Rok do końca kadencji

Były wicepremier i szef polskiego MSZ zaznaczył, że do końca kadencji pozostał rok. Według niego w tym czasie koalicja zamierza zrealizować jak najwięcej zobowiązań ogłoszonych w 2023 roku.

Schetyna skomentował także nowe nagranie partii Prawo i Sprawiedliwość, w którym podsumowano trzy lata pracy koalicji 15 października. Senator nazwał ten materiał propagandą PiS.

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