В Польше сенатор «Гражданской коалиции» Гжегож Схетына заявил, что его политическая сила выполнила не все пункты программы «100 конкретных пунктов», однако реализовала значительную их часть. Об этом он сказал в эфире радиопрограммы, сообщает RMF24.

Обязательства «Гражданской коалиции»

Схетына подчеркнул, что программа «100 конкретных пунктов» была обязательством только «Гражданской коалиции», которая на момент представления программы действовала как «Гражданская платформа». По его словам, польское правительство образуют четыре партии.

Сенатор связал неполное выполнение обещаний с кризисом и общей европейской и мировой ситуацией. Он также сказал, что при оценке трёх лет работы коалиции следует учитывать международную ситуацию, а также время и средства, необходимые для инвестиций в безопасность.

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Год до окончания каденции

Бывший вице-премьер и глава МИД Польши отметил, что до окончания каденции остаётся год. По его словам, за это время коалиция намерена реализовать как можно больше обязательств, объявленных в 2023 году.

Схетына также прокомментировал новое видео партии «Право и справедливость», в котором подвели итоги трёх лет работы коалиции 15 октября. Этот ролик сенатор назвал пропагандой PiS.

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