В США демократка Джина Хинохоса победила республиканца Грега Эбботта на выборах губернатора Техаса, а Демократическая партия получила контроль над обеими палатами Конгресса. Как сообщает Cyprus Mail, эти результаты стали политической неудачей для миллиардера Илона Маска, который поддерживал кандидатов-республиканцев и пытался сохранить Техас под контролем Республиканской партии.

По данным издания, Маск потратил почти полмиллиарда долларов на поддержку республиканцев. В Техасе расположены его автопроизводитель Tesla, компания SpaceX, работающая в сфере ракетных технологий и искусственного интеллекта, а также запланированный совместный проект по производству чипов. Накануне голосования Маск призвал своих подписчиков в X голосовать за республиканцев, однако позже удалил этот пост.

Рынки отреагировали падением акций

Акции SpaceX на предрыночных торгах потеряли 3,8%, а Tesla — 3,6%, отставая от более широкого рынка. Одним из возможных вызовов для бизнеса Маска издание называет более медленное согласование дата-центров, необходимых для развития искусственного интеллекта.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Аналитики и эксперты ожидают, что демократы усилят контроль над такими проектами и могут продвигать моратории на их строительство. Это связывают с сопротивлением местных сообществ из-за роста стоимости электроэнергии. Генеральный директор Longbow Asset Management Джейк Доллархайд заявил, что победа демократов в Конгрессе может усилить регуляторное давление на технологический сектор и развитие ИИ.

Позиция новой губернаторки

Хинохоса ранее добивалась через суд доступа к переписке Маска и Эбботта и обвиняла бывшего губернатора в предоставлении бизнесмену выгодных условий. Она также критиковала инициативы Эбботта по ограничению дата-центров, называя их политическим жестом, и выступала за немедленное прекращение одобрения новых проектов до усиления защиты местных сообществ и отмены налоговых льгот.

SpaceX развивает центры обработки данных Colossus и Colossus II возле Мемфиса и планирует нарастить их мощность с 1,7 гигаватта в конце сентября до 3 гигаватт к концу года, а в следующем году — до 13 гигаватт. SemiAnalysis выявила более 9 гигаватт запланированных или строящихся мощностей, включая новые объекты в комплексе Starbase в Бока-Чика, штат Техас. Хинохоса также выступала против возможной продажи SpaceX прибрежного государственного парка.

Читай нас в