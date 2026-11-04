在美国，民主党人吉娜·希诺霍萨在得州州长选举中击败共和党人格雷格·阿博特，民主党则赢得对国会两院的控制权。正如Cyprus Mail报道，这些结果对支持共和党候选人并试图让得州继续由共和党控制的亿万富翁埃隆·马斯克而言，是一次政治挫折。

据该媒体报道，马斯克花费了近5亿美元支持共和党人。得州拥有他的汽车制造商特斯拉、从事火箭技术和人工智能领域业务的SpaceX，以及一个计划中的芯片制造合资项目。投票前夕，马斯克曾呼吁他在X上的关注者投票给共和党人，但后来删除了这条帖子。

市场对股价下跌作出反应

SpaceX股价在盘前交易中下跌3.8%，特斯拉股价下跌3.6%，表现落后于大盘。该媒体称，对人工智能发展所需的数据中心进行更慢的审批，是马斯克企业可能面临的挑战之一。

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分析人士和专家预计，民主党人将加强对这类项目的监管，并可能推动暂停建设的禁令。这与当地社区因电价上涨而产生的反对意见有关。Longbow Asset Management首席执行官杰克·多拉海德表示，民主党在国会获胜可能会加大对科技行业和人工智能发展的监管压力。

新州长的立场

希诺霍萨此前曾通过法院争取查阅马斯克与阿博特之间的通信，并指责前州长向这名商人提供有利条件。她还批评阿博特限制数据中心的倡议，称其为政治姿态，并主张在加强对当地社区的保护和取消税收优惠之前，立即停止批准新项目。

SpaceX正在孟菲斯附近建设Colossus和Colossus II数据处理中心，并计划将其容量从9月底的1.7吉瓦提高到年底的3吉瓦，并在明年提高到13吉瓦。SemiAnalysis发现了超过9吉瓦处于规划中或建设中的容量，其中包括得州博卡奇卡Starbase园区的新设施。希诺霍萨还反对可能将一座沿海州立公园出售给SpaceX。

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