W Stanach Zjednoczonych demokratka Gina Hinojosa pokonała republikanina Grega Abbotta w wyborach na gubernatora Teksasu, a Partia Demokratyczna zdobyła kontrolę nad obiema izbami Kongresu. Jak podaje Cyprus Mail, wyniki te były polityczną porażką miliardera Elona Muska, który popierał kandydatów republikańskich i próbował utrzymać Teksas pod kontrolą Partii Republikańskiej.

Według publikacji Musk wydał niemal pół miliarda dolarów na wsparcie republikanów. W Teksasie znajdują się jego producent samochodów Tesla, firma SpaceX działająca w dziedzinie technologii rakietowych i sztucznej inteligencji, a także planowany wspólny projekt produkcji chipów. Przed głosowaniem Musk wezwał swoich obserwujących na X do głosowania na republikanów, jednak później usunął ten wpis.

Rynki zareagowały spadkiem akcji

Akcje SpaceX straciły 3,8% w handlu przed otwarciem rynku, a Tesla — 3,6%, pozostając w tyle za szerszym rynkiem. Publikacja wskazuje wolniejsze zatwierdzanie centrów danych, potrzebnych do rozwoju sztucznej inteligencji, jako jedno z możliwych wyzwań dla biznesów Muska.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Analitycy i eksperci oczekują, że demokraci zaostrzą nadzór nad takimi projektami i mogą forsować moratoria na ich budowę. Wiąże się to ze sprzeciwem lokalnych społeczności z powodu rosnących kosztów energii elektrycznej. Jake Dollarhide, dyrektor generalny Longbow Asset Management, oświadczył, że zwycięstwo demokratów w Kongresie może zwiększyć presję regulacyjną na sektor technologiczny i rozwój AI.

Stanowisko nowej gubernatorki

Hinojosa wcześniej dochodziła w sądzie dostępu do korespondencji Muska i Abbotta oraz oskarżała byłego gubernatora o zapewnianie biznesmenowi korzystnych warunków. Krytykowała również inicjatywy Abbotta dotyczące ograniczenia centrów danych, nazywając je politycznym gestem, i opowiadała się za natychmiastowym wstrzymaniem zatwierdzania nowych projektów do czasu wzmocnienia ochrony lokalnych społeczności oraz zniesienia ulg podatkowych.

SpaceX rozwija centra przetwarzania danych Colossus i Colossus II w pobliżu Memphis i planuje zwiększyć ich moc z 1,7 gigawata pod koniec września do 3 gigawatów do końca roku, a w przyszłym roku — do 13 gigawatów. SemiAnalysis zidentyfikowało ponad 9 gigawatów planowanych lub budowanych mocy, w tym nowe obiekty w kompleksie Starbase w Boca Chica w Teksasie. Hinojosa sprzeciwiała się także możliwej sprzedaży SpaceX nadmorskiego parku stanowego.

Czytaj nas na