Rada wznowiła konkursy na stanowiska w służbie cywilnej

Rada Najwyższa uchwaliła ustawę o przywróceniu konkursów na stanowiska w służbie cywilnej oraz w organach samorządu lokalnego. Nowe zasady będą wprowadzane stopniowo.

W przypadku stanowisk kategorii „A” oraz w organach samorządu lokalnego konkursy zostaną wznowione po wejściu ustawy w życie. Dla stanowisk kategorii „B” i „C” przewidziano okresy przejściowe – odpowiednio jeden i dwa miesiące.

Pracownicy, którzy zostali zatrudnieni bez konkursu w czasie stanu wojennego, nie zostaną automatycznie zwolnieni. Będą mogli pozostać na stanowiskach pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników corocznej oceny.

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach, składanie dokumentów i wyniki konkursów planuje się publikować za pośrednictwem portalu „Dія”. Głównym kryterium selekcji pozostaną kompetencje zawodowe. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo będą mieli weterani.

Jednocześnie ustawa zezwala na mianowanie pracowników bez konkursu na stanowiska w rejonach działań wojennych. Przewidziano również uproszczone procedury wewnętrznej selekcji w celu awansu urzędników państwowych.

Źródło: RBC-Ukraina

Rada Najwyższa przedłużyła obowiązywanie stanu wojennego na Ukrainie o kolejne 90 dni — do 29 stycznia 2027 roku. W tym celu parlament uchwalił odpowiednią ustawę.

Komisja parlamentarna poparła inicjatywę, która nakłada na rząd obowiązek podwyższenia wynagrodzeń ukraińskich żołnierzy. Teraz propozycja ta ma zostać rozpatrzona przez Radę Najwyższą.

Wcześniej informowano, że Rada Ministrów przyjęła projekt znowelizowanego Kodeksu Pracy, który gwarantuje prawo do elastycznych form pracy i ma stać się punktem wyjścia do reformy rynku pracy.