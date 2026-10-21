Відео: Рада наблизила рішення про підвищення зарплат українським військовим

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Парламентський комітет підтримав ініціативу, яка передбачає зобов’язання уряду підвищити грошове забезпечення українських військовослужбовців. Тепер пропозицію має розглянути Верховна Рада.

Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав поправку до державного бюджету, яка передбачає саме підвищення зарплат військовим, а не лише перегляд їхнього розміру. Водночас на вимогу Кабміну із документа вилучено конкретний відсоток збільшення виплат. Рішення ухвалено одноголосно.

Нардеп Ярослав Железняк пояснив, що підтримана поправка передбачає доручення Кабінету міністрів, тому навіть після її ухвалення Верховною Радою уряд повинен буде внести зміни до постанови, яка регулює грошове забезпечення військовослужбовців.

Крім того, комітет врахував поправку №1279 разом із поправкою №1283 народної депутатки Пуртової, яка зобов'язує уряд переглянути зарплати військових.

Железняк зазначив, що авторами ініціативи стали народні депутати як від «Слуги народу», так і від опозиційних політичних сил. За його словами, парламентарі об'єднали зусилля для підтримки підвищення виплат військовослужбовцям.

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Наступним етапом стане розгляд поправки у сесійній залі Верховної Ради. Голосування очікується вже наступного тижня.

Джерело: Ярослав Железняк

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