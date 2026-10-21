Film: Rada zbliżyła się do podjęcia decyzji o podwyżce wynagrodzeń dla ukraińskich żołnierzy

Komisja parlamentarna poparła inicjatywę, która nakłada na rząd obowiązek podwyższenia wynagrodzeń ukraińskich żołnierzy. Teraz propozycja ta ma zostać rozpatrzona przez Radę Najwyższą.

Komisja Budżetowa Rady Najwyższej poparła poprawkę do budżetu państwa, która przewiduje właśnie podwyżkę wynagrodzeń dla wojskowych, a nie tylko ich waloryzację. Jednocześnie, na wniosek Rady Ministrów, z dokumentu usunięto konkretną wartość procentową podwyżki. Decyzja została podjęta jednogłośnie.

Poseł Jarosław Żelezniak wyjaśnił, że poparta poprawka przewiduje zlecenie dla Rady Ministrów, dlatego nawet po jej przyjęciu przez Radę Najwyższą rząd będzie musiał wprowadzić zmiany do rozporządzenia regulującego wynagrodzenia żołnierzy.

Ponadto komisja uwzględniła poprawkę nr 1279 wraz z poprawką nr 1283 posłanki Purtowej, która zobowiązuje rząd do przeglądu wynagrodzeń wojskowych.

Żeleznyak zaznaczył, że autorami tej inicjatywy są posłowie zarówno z partii „Sługa Narodu”, jak i z opozycyjnych sił politycznych. Jak powiedział, parlamentarzyści połączyli siły, aby poprzeć podwyższenie wynagrodzeń dla żołnierzy.

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Kolejnym etapem będzie rozpatrzenie poprawki na sali obrad Rady Najwyższej. Głosowanie ma się odbyć już w przyszłym tygodniu.

Źródło: Jarosław Żelezniak

Wcześniej Rada nie poparła pracy parlamentu w czasie obowiązywania żółtego poziomu alarmowego.

Wcześniej informowano, że Rada Ministrów przyjęła projekt zaktualizowanego Kodeksu Pracy, który gwarantuje prawo do elastycznych form pracy i ma stać się początkiem reformy rynku pracy.

W Ukrainie oficjalnie pracuje zaledwie 13 mln osób: Ministerstwo Gospodarki wyjaśniło konieczność wprowadzenia nowego Kodeksu pracy.

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