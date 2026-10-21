Видео: Рада приблизила принятие решения о повышении зарплат украинским военным

Парламентский комитет поддержал инициативу, предусматривающую обязательство правительства повысить денежное довольствие украинских военнослужащих. Теперь это предложение должно быть рассмотрено Верховной Радой.

Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал поправку к государственному бюджету, которая предусматривает именно повышение зарплат военным, а не только пересмотр их размера. В то же время по требованию Кабмина из документа был исключен конкретный процент увеличения выплат. Решение принято единогласно.

Народный депутат Ярослав Железняк пояснил, что поддержанная поправка предусматривает поручение Кабинету министров, поэтому даже после ее принятия Верховной Радой правительство должно будет внести изменения в постановление, регулирующее денежное обеспечение военнослужащих.

Кроме того, комитет учел поправку № 1279 вместе с поправкой № 1283 народного депутата Пуртовой, которая обязывает правительство пересмотреть зарплаты военных.

Железняк отметил, что авторами инициативы выступили народные депутаты как от «Слуги народа», так и от оппозиционных политических сил. По его словам, парламентарии объединили усилия для поддержки повышения выплат военнослужащим.

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Следующим этапом станет рассмотрение поправки в сессионном зале Верховной Рады. Голосование ожидается уже на следующей неделе.

Источник: Ярослав Железняк

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