视频：乌克兰议会已接近就提高乌克兰军人薪资作出决定

议会委员会支持了一项倡议，该倡议要求政府提高乌克兰军人的薪资待遇。目前，该提案将提交至最高拉达审议。

最高拉达预算委员会支持了国家预算修正案，该修正案明确规定提高军人薪资，而不仅仅是调整薪资标准。与此同时，应内阁要求，文件中删除了具体的加薪百分比。该决议获得全票通过。

议员雅罗斯拉夫·杰列兹尼亚克解释称，获支持的修正案包含对内阁的授权，因此即使该修正案获得最高拉达通过，政府仍需对规范军人薪酬的决议进行修订。

此外，委员会还采纳了第1279号修正案以及普尔托娃议员提出的第1283号修正案，该修正案要求政府重新审议军人的薪资水平。

杰列兹尼亚克指出，该倡议的发起者包括来自“人民公仆”党和反对派政治势力的议员。据他介绍，议员们齐心协力支持提高军人的薪酬。

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下一步将在最高拉达会议厅审议该修正案。预计下周将进行表决。

来源：雅罗斯拉夫·杰列兹尼亚克

此前，最高拉达曾否决了在黄色警戒级别期间继续议会工作的提案。

此前有报道称，内阁已通过修订版《劳动法典》草案，该草案确立了灵活工作形式的权利，并将成为劳动力市场改革的起点。

乌克兰仅有1300万人正式就业：经济部解释了制定新《劳动法典》的必要性。

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