Рада возобновила конкурсы на должности государственной службы

Верховная Рада приняла закон о возобновлении конкурсного отбора на должности государственной службы и в органах местного самоуправления. Новые правила будут вводиться постепенно.

Для должностей категории «А» и в органах местного самоуправления конкурсы возобновят после вступления закона в силу. Для должностей категорий «Б» и «В» предусмотрены переходные периоды — один и два месяца соответственно.

Сотрудников, назначенных без конкурса во время военного положения, не будут увольнять автоматически. Они смогут остаться на должностях при условии положительных результатов ежегодной аттестации.

Объявления о вакансиях, подача документов и результаты конкурсов планируется публиковать через портал «Дия». Основным критерием отбора останутся профессиональные компетенции. В случае равного количества баллов преимущество будут иметь ветераны.

В то же время закон позволяет назначать сотрудников без конкурса на должности в районах боевых действий. Также предусмотрены упрощенные процедуры внутреннего отбора для продвижения государственных служащих.

Источник: РБК-Украина

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