W Paryżu rozpoczęło się spotkanie G7 z udziałem Ukrainy

W Paryżu rozpoczęło się spotkanie ministrów państw „Grupy Siedmiu” z udziałem Ukrainy. Delegację ukraińską reprezentuje minister spraw zagranicznych Andrij Sybiga.

Informację tę podała służba prasowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy.

Wśród głównych tematów spotkania znalazły się: działania na rzecz pokoju, wzmocnienie zdolności obronnych Ukrainy i ochrona ukraińskiej przestrzeni powietrznej, zwiększenie presji sankcyjnej na Rosję, a także ochrona europejskiego porządku bezpieczeństwa.

W ramach spotkania Andrij Sybiga przeprowadził również rozmowy z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Szef ukraińskiego MSZ potwierdził strategiczne partnerstwo między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi i ponowił zaproszenie dla amerykańskiego dyplomaty do odwiedzenia Ukrainy.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy

Kolejne posiedzenie Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w formacie „Ramstein” zaplanowano na 17 listopada 2026 roku. Będzie to 37. posiedzenie grupy, podczas którego partnerzy Ukrainy będą omawiać kwestie wsparcia obronnego.

Ministerstwo Obrony podało datę posiedzenia „Ramstein”.

W Berlinie rozpoczęło się 34. spotkanie w formacie „Ramstein” poświęcone wsparciu dla Ukrainy.

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