В Париже началось заседание «Большой семерки» с участием Украины

В Париже началось министерское заседание стран «Группы семи» с участием Украины. Украинскую делегацию представляет министр иностранных дел Андрей Сибига.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Среди основных вопросов встречи — мирные усилия, укрепление обороноспособности Украины и защиты украинского неба, усиление санкционного давления на Россию, а также защита европейского порядка в сфере безопасности.

В рамках встречи Андрей Сибига также провел переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио. Глава украинского МИД подтвердил стратегическое партнерство между Украиной и США и вновь пригласил американского дипломата посетить Украину.

Источник: МИД Украины

Очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» запланировано на 17 ноября 2026 года. Это будет 37-е заседание группы, в ходе которого партнеры Украины будут обсуждать вопросы оборонной поддержки.

В Минобороны назвали дату заседания «Рамштайна».

В Берлине стартовала 34-я встреча «Рамштайн» по вопросам поддержки Украины.

Читай нас в