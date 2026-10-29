Nie należy próbować uzgodnić wszystkiego od razu, lecz zacząć od kwestii, w których strony mogą znaleźć wspólny interes. Pokój z Rosją niekoniecznie oznacza kapitulację, a negocjacje nie oznaczają, że trzeba wierzyć Putinowi na słowo. Tak uważa poseł Ołeksij Honczarenko, który zaproponował własny plan zakończenia wojny. Jednak zamiast ogólnokrajowej dyskusji na temat tego, jak powstrzymać działania wojenne i na jakich warunkach Ukraina mogłaby negocjować z agresorem, polityk stał się bohaterem głośnego skandalu.

Został wykluczony z frakcji „Solidarność Europejska”, a następnie wpisany do bazy danych „Myrotvorets”. Byli koledzy z partii dostrzegli w jego propozycjach niebezpieczne ustępstwa wobec Rosji, podczas gdy sam Gonczarenko podkreśla: nie proponuje kapitulacji, lecz stara się znaleźć sposób na powstrzymanie śmierci Ukraińców i ocalenie państwa. Do dyskusji włączyła się również polityczna przeszłość posła. Dawne powiązania z Partią Regionów oraz wcześniejsze wypowiedzi na temat języka rosyjskiego na tle obecnych propozycji negocjacji z Kremlem nabrały nowego znaczenia. Sam Gonczarenko nie ukrywa swojej politycznej przeszłości, ale podkreśla, że jego obecnym celem jest zachowanie niepodległej Ukrainy, silnej armii i narodu ukraińskiego.

Dlaczego poseł uważa wojnę na wyczerpanie za niekorzystną dla Ukrainy, na jakie ustępstwa się zgadza i gdzie wyznacza granicę między kompromisem a kapitulacją? O tym, a także o zerwaniu współpracy z zespołem Petra Poroszenki, polityce językowej oraz pracy parlamentarnej tymczasowej komisji śledczej dziennikarze UA.NEWS rozmawiali z posłem Ołeksijem Gonczarenko.

Zwycięstwo Ukrainy: konkretne wyniki, które doprowadzą do zakończenia wojny

Bądźmy realistami. Od prawie pięciu lat toczymy wojnę na pełną skalę przeciwko ogromnemu państwu, które dysponuje znacznie większymi zasobami ludzkimi i finansowymi. A przez ten czas Rosja nie zdołała nas złamać. To zasługa przede wszystkim naszych żołnierzy i całego narodu ukraińskiego. Musimy jednak szczerze przyznać: obecnie na polu bitwy panuje pewna równowaga sił. Nie jesteśmy w stanie pokonać Rosji militarnie, ale i Rosja nie jest w stanie pokonać nas. Jednocześnie w długotrwałej wojnie na wyczerpanie znajdujemy się w znacznie trudniejszej sytuacji.

Dlatego zwycięstwo oznacza zaprzestanie śmierci Ukraińców, powstrzymanie ataków na nasze miasta, bezpieczną żeglugę na Morzu Czarnym, odbudowę gospodarki, powrót jeńców i deportowanych dzieci oraz zachowanie silnej ukraińskiej armii.

Nowe porozumienia: jak zmusić Kreml do przestrzegania ustaleń

Absolutnie nie proponuję wierzyć Putinowi. Co więcej, jestem przekonany, że zaufania między Ukrainą a Rosją nie będzie jeszcze przez wiele pokoleń. Jednak polityka międzynarodowa opiera się nie tylko na zaufaniu. Opiera się na interesach. I właśnie na tym opiera się mój plan pokojowy.

Proponuję, aby zamiast jednego wielkiego traktatu pokojowego, którego zawarcie jest dziś praktycznie niemożliwe, stworzyć dziesiątki niewielkich porozumień. Każde z nich będzie miało swój przedmiot, swoje terminy i swojego gwaranta. Na przykład Morze Czarne. Ukraina jest zainteresowana bezpieczeństwem żeglugi i eksportem. Rosja również jest zainteresowana bezpieczeństwem swojej żeglugi. Turcja z kolei jest zainteresowana funkcjonowaniem portów, tranzytem surowców energetycznych oraz stabilnością w regionie. Jednocześnie Ankara dysponuje realnymi środkami nacisku na Moskwę: cieśniny, tranzyt energetyczny, Bliski Wschód.

Oznacza to, że jeśli Rosja naruszy takie porozumienie, stworzy problem nie tylko Ukrainie, ale także Turcji, z którą ma znacznie szersze relacje. W podobny sposób można zaangażować Chiny, Arabię Saudyjską, Egipt, Stany Zjednoczone i kraje europejskie w inne kierunki negocjacji.

Istnieje również konkretny mechanizm ekonomiczny. Proponuję stopniowe znoszenie sankcji dotyczących rosyjskich zasobów energetycznych w zamian za rzeczywiste działania ze strony Rosji: zaprzestanie ataków dalekiego zasięgu, odblokowanie Morza Czarnego, ograniczenie działań wojennych. Zasada jest bardzo prosta: najpierw Rosja wywiązuje się z porozumienia, a dopiero potem otrzymuje odpowiednie złagodzenie sankcji. Jeśli wznowi ataki – sankcje automatycznie powracają.

O Donbasie i zamrożeniu linii frontu

Moja propozycja polega na tym, aby przechodzić od prostych porozumień do bardziej złożonych. Najpierw uzgadniamy zaprzestanie ataków na konkretne obiekty: szkoły, szpitale, mosty, linie kolejowe, budynki mieszkalne. Następnie uzgadniamy całkowite zaprzestanie ataków na infrastrukturę. Kolejny etap to stopniowe zawężanie obszaru działań wojennych, tak aby ostatecznie ograniczyły się one do Donbasu. I dopiero potem przechodzimy do najtrudniejszej kwestii – ostatecznej formuły rozwiązania sytuacji w Donbasie.

Dlaczego właśnie tak? Ponieważ wszystkie poprzednie próby pokojowego rozwiązania faktycznie zaczynały się od najtrudniejszego – terytoriów. I właśnie w tym momencie negocjacje wpadały w ślepy zaułek. Proponuję inną logikę.

Jeśli chodzi o terytoria, możliwe są różne warianty: zawieszenie ognia wzdłuż określonej linii, utworzenie strefy neutralnej, wzajemne wycofanie wojsk lub międzynarodowe zarządzanie określonym terytorium pod egidą ONZ. Jednak kwestia zasadnicza brzmi: ustalenie faktycznej linii kontroli nie oznacza prawnego uznania okupacji.

Mamy historyczne przykłady. Kraje bałtyckie przez dziesięciolecia wchodziły w skład ZSRR, ale Stany Zjednoczone i wiele innych państw zachodnich nie uznawało legalności ich aneksji. Niemcy również przez długi czas pozostawały podzielone, ale ostatecznie się zjednoczyły.

Oczywiście nie proponuję prawnego zrzeczenia się ukraińskich terytoriów. Proponuję znaleźć sposób, by powstrzymać ofiary śmiertelne, zachować państwo i pozostawić możliwość przyszłego politycznego uregulowania sytuacji.

Neutralność Ukrainy i kto zagwarantuje nam bezpieczeństwo

Zacznijmy od rzeczywistości. Dzisiaj Ukraina nie jest przyjmowana do NATO. Żadne państwo członkowskie NATO nie udzieliło nam gwarancji, że jego siły zbrojne będą walczyć za Ukrainę w przypadku nowej rosyjskiej inwazji. Uważam, że powinniśmy przygotować się do dyskusji nad różnymi modelami przyszłego bezpieczeństwa Ukrainy, którego podstawą powinna pozostać silna armia ukraińska. Musimy kontynuować proces modernizacji uzbrojenia, współpracę z NATO oraz rozwój własnego przemysłu obronnego.

Proponuję również, aby finansowanie ukraińskiej armii odbywało się w szczególności poprzez wspólny budżet europejski. Nasza armia chroni bowiem nie tylko Ukrainę, ale także bezpieczeństwo całej Europy. Do dyskusji na temat gwarancji należy zaangażować państwa bezpośrednio zainteresowane bezpieczeństwem Ukrainy: Polskę, Niemcy, Wielką Brytanię, Danię, Szwecję, Finlandię, Norwegię oraz kraje bałtyckie.

Granice kompromisu z Rosją

Pierwszym ustępstwem ze strony Rosji powinny być konkretne działania, które ratują życie Ukraińców. Na przykład zaprzestanie ataków na infrastrukturę energetyczną, szkoły, szpitale i budynki mieszkalne. Albo realne porozumienie w sprawie bezpieczeństwa Morza Czarnego.

Możemy zacząć nawet od bardzo wąskiego porozumienia. Mówiąc ogólnie: nie atakujemy Noworosyjska, a Rosja zaprzestaje ataków na Odessę. Jeśli taka wymiana nie zadziała, szukamy innej. Musimy jednak nieustannie szukać możliwości porozumienia. Ważne jest, aby zrozumieć, że kompromis to nie kapitulacja. Kapitulacja to sytuacja, w której jedna strona poddaje się i akceptuje wszystkie warunki drugiej strony. Natomiast porozumienie zakłada wzajemne ustępstwa.

Porozumienie pokojowe z lat 2022–2023: jak blisko byliśmy podpisania

Publicznie potwierdziłem informacje na temat tego planu pokojowego, opublikowane przez Financial Times. Chciałbym podkreślić, że zawierał on bardzo interesujące propozycje, o których dziś mało kto wspomina.

Co przewidywał ten plan? Przede wszystkim Rosja miała wycofać swoje wojska z większej części czterech ukraińskich obwodów, które sama ogłosiła za anektowane. Linia demarkacyjna miała w przybliżeniu powrócić do stanu sprzed 24 lutego 2022 roku.

Ponadto Rosja była gotowa zwrócić Ukrainie elektrownię jądrową w Zaporożu. A 300 miliardów dolarów zamrożonych rosyjskich aktywów miało zostać przeznaczone na odbudowę Ukrainy, w tym terytoriów okupowanych.

Jeśli chodzi o Krym, to istnieje tu kwestia zasadnicza, która często jest błędnie interpretowana. Od Ukrainy nie wymagano prawnego uznania Krymu za terytorium rosyjskie. Chodziło o uznanie faktycznej kontroli Rosji nad półwyspem. Czyli o stwierdzenie sytuacji, która istnieje w praktyce. Jednocześnie Ukraina miała uchwalić ustawę, która zakazywałaby odzyskania Krymu drogą militarną.

Rozważano również utworzenie lądowego korytarza do Krymu – drogi samochodowej i linii kolejowej, które Rosja miała zbudować na własny koszt. I tu pojawiały się złożone kwestie bezpieczeństwa. W szczególności Rosjanie byli gotowi oddać Tokmak, ale nie zgadzali się na przekazanie Melitopola, ponieważ obawiali się, że Ukraina będzie w stanie odciąć ten korytarz za pomocą artylerii.

Ważne jest to, że gwarancje zawieszenia ognia miały zapewnić państwa NATO, które jednocześnie miałyby zapewnić ochronę Ukrainy. Rosja miała natomiast równolegle rozpocząć negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie własnych gwarancji bezpieczeństwa.

Dlaczego Zełenski odrzucił tę propozycję

Nie chcę przypisywać prezydentowi motywów, o których sam publicznie nie mówił. Uważam jednak, że społeczeństwo ma prawo otrzymać wyjaśnienia, jakie konkretnie propozycje były omawiane i dlaczego je odrzucono.

Możliwe ustępstwa i stanowisko negocjacyjne Ukrainy

Uważam, że znacznie bardziej osłabia naszą pozycję negocjacyjną brak jasnej strategii. Kiedy od lat mówimy tylko o tym, czego nie chcemy, ale nie proponujemy realistycznej drogi do zakończenia wojny, to również ma swoje konsekwencje.

Nie mieszajmy jednak dwóch rzeczy: publicznej dyskusji na temat możliwych scenariuszy i konkretnych ustępstw negocjacyjnych. Nie proponuję przedstawienia Kremlowi wszystkich naszych czerwonych linii ani zgody z góry na jego żądania. Proponuję stworzyć ukraińską inicjatywę.

Propaganda Kremla i granice kompromisu

Rosyjska propaganda wykorzystuje absolutnie wszystko, co jej odpowiada. Potrafi wyrwać z kontekstu każdą wypowiedź ukraińskiego polityka. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy zrezygnować z dyskusji na temat przyszłości naszego kraju. Chcę przypomnieć o jednej zasadniczej kwestii: celem Rosji jest zniszczenie Ukrainy jako niepodległego państwa. Moim celem jest zachowanie Ukrainy, jej niepodległości, armii i narodu.

Jeśli Rosja odrzuci porozumienia

Nie chodzi przecież o to, że ukraińska armia przegrała wojnę. Wręcz przeciwnie, nasza armia wykazała się niesamowitą wytrzymałością. Mówię o tym, że w długotrwałej wojnie na wyczerpanie Ukraina znajduje się w niekorzystnej sytuacji.

Przyjrzyjmy się zasobom. Rosja ma znacznie większą liczbę ludności. Dysponuje większymi możliwościami mobilizacyjnymi. Nadal finansuje wojnę z własnych środków.

Ukraina natomiast w znacznym stopniu zależy od międzynarodowej pomocy finansowej i wojskowej. A wszelkie zmiany polityczne w krajach partnerskich mogą bezpośrednio wpływać na naszą zdolność do kontynuowania wojny.

Jest jednak jeszcze jedna cena, której często nie bierze się pod uwagę w dyskusjach politycznych. Są to ludzkie życia, demografia, zniszczona infrastruktura, przedsiębiorstwa, ludzie, którzy wyjeżdżają i mogą już nigdy nie wrócić. Każdy miesiąc wojny osłabia nasz potencjał gospodarczy i ludzki.

Mój plan nie zakłada zaprzestania obrony i czekania na dobrą wolę Kremla. Tylko silna armia ukraińska pozostaje głównym gwarantem naszego bezpieczeństwa.

A jeśli nie uda się uzgodnić zakończenia całej wojny, należy spróbować dojść do porozumienia w konkretnych kwestiach: morza, energetyki, wymiany jeńców, ochrony infrastruktury cywilnej. Mamy już przykład wymiany jeńców, która odbywa się nawet w czasie wojny na pełną skalę.

Dlatego nie uważam, że należy przerywać negocjacje po pewnej liczbie nieudanych prób. Trzeba zmieniać format, szukać nowych gwarantów i innych wspólnych interesów.

Punkt bez powrotu w stosunkach z „Solidarnością Europejską”

Zawsze wyrażałem swoje zdanie na każdy temat. Mogliśmy dyskutować w ramach frakcji. Tak samo było w sprawie pokoju. Jednak w tej kwestii niektóre stanowiska budziły większe kontrowersje. Dlatego stało się tak, jak się stało. Na razie nie planuję tworzyć własnej siły politycznej. Obecnie najważniejszy jest dla mnie pokój, a nie projekty polityczne czy wybory.

Stanowisko w sprawie języka rosyjskiego

Chcę jasno powiedzieć: język ukraiński jest i musi pozostać jedynym językiem państwowym Ukrainy. Jest to język naszego państwa, edukacji, nauki, kultury i życia społecznego.

Jednocześnie jednak musimy zrozumieć, że Ukraina jest państwem europejskim, które dąży do członkostwa w Unii Europejskiej. A UE stawia nam konkretne wymagania dotyczące ochrony praw mniejszości narodowych oraz dostosowania ustawodawstwa językowego do standardów europejskich. Nie oznacza to przyznania językowi rosyjskiemu statusu drugiego języka urzędowego.

O wynikach prac Tymczasowej Komisji Śledczej

Uważam, że na zaufanie trzeba zasłużyć konkretną pracą. Właśnie dlatego nasza Tymczasowa Komisja Śledcza zajmuje się kwestiami, które bezpośrednio dotyczą praw żołnierzy, zmobilizowanych oraz zwykłych obywateli. Poruszamy kwestie naruszeń podczas mobilizacji, bezprawnego użycia siły, braku przejrzystości w pracy Terytorialnych Centrów Rekrutacyjnych, konieczności stosowania kamer osobistych oraz zapewnienia odpowiedniej kontroli nad działaniami urzędników.

Wysłuchujemy przedstawicieli Ministerstwa Obrony, Policji Narodowej, Państwowego Biura Śledczego, terytorialnych centrów rekrutacyjnych oraz innych organów. Jestem przekonany, że kontrola parlamentarna w tych kwestiach ma ogromne znaczenie.

Moim zadaniem jest wykorzystanie narzędzi przyznanych przez parlament, aby doprowadzić do konkretnych zmian. W szczególności chodzi o większą przejrzystość działania TCC, odpowiednią rejestrację wideo ich działań, odpowiedzialność za naruszenia oraz zapewnienie praw obywateli podczas mobilizacji.

Co odpowiedzieć żołnierzom i ich rodzinom

Przede wszystkim chcę powiedzieć, że darzę ogromnym szacunkiem naszych żołnierzy, weteranów oraz rodziny tych, którzy oddali życie za Ukrainę. To właśnie dzięki naszym żołnierzom Ukraina przetrwała. To właśnie oni nie pozwolili Rosji zrealizować jej planów w 2022 roku. I to właśnie dzięki nim możemy dziś w ogóle mówić o jakichkolwiek negocjacjach.

Chciałbym jednak zadać bardzo proste pytanie: czy ratowanie życia ukraińskich żołnierzy nie powinno być jednym z głównych priorytetów państwa? Czy nie powinniśmy zrobić wszystkiego, co w naszej mocy, aby ludzie, którzy dziś walczą, mogli powrócić do swoich rodzin?

Mój plan pokojowy nie przewiduje kapitulacji Ukrainy. Nie przewiduje on rezygnacji z niepodległości, likwidacji naszej armii ani prawnego uznania okupowanych terytoriów za rosyjskie. Wręcz przeciwnie, chcę, aby Ukraina pozostała silnym państwem, zdolnym do samoobrony. Chcę jednak również, aby w tym państwie pozostali ludzie. Musimy bowiem myśleć nie tylko o tym, jak kontynuować wojnę, ale także o tym, jak zapewnić przyszłość kraju po jej zakończeniu.

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