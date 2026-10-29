Не пытаться договориться обо всём сразу, а начать с того, где стороны могут найти общие интересы. Мир с Россией — это не обязательно капитуляция, а переговоры не означают, что Путину нужно верить на слово. Так считает народный депутат Алексей Гончаренко, который предложил собственный план завершения войны. Но вместо общенациональной дискуссии о том, как остановить боевые действия и на каких условиях Украина могла бы договариваться с агрессором, политик получил громкий скандал.

Его исключили из фракции «Европейская солидарность», а впоследствии внесли в базу «Миротворца». Бывшие однопартийцы усмотрели в его предложениях опасные уступки России, тогда как сам Гончаренко настаивает: он не предлагает капитуляции, а пытается найти способ остановить гибель украинцев и сохранить государство. К дискуссии добавилось и политическое прошлое депутата. Бывшие связи с Партией регионов и давние высказывания о русском языке на фоне нынешних предложений о переговорах с Кремлем приобрели новое звучание. Сам Гончаренко не скрывает своего политического прошлого, но подчеркивает, что его нынешняя цель — сохранить независимую Украину, сильную армию и украинский народ.

Почему депутат считает войну на истощение невыгодной для Украины, на какие уступки он готов пойти и где проводит грань между компромиссом и капитуляцией? Об этом, а также о разрыве с командой Петра Порошенко, языковой политике и работе парламентской временной следственной комиссии журналисты UA.NEWS поговорили с народным депутатом Алексеем Гончаренко.

Победа Украины: конкретные результаты, которые приведут к завершению войны

Давайте будем реалистами. Мы почти пять лет ведем полномасштабную войну против огромного государства, которое располагает гораздо большими людскими и финансовыми ресурсами. И за это время Россия не смогла нас сломить. Это заслуга прежде всего наших военных и всего украинского народа. Но нужно честно признать: сегодня на поле боя сложился определенный паритет. Мы не можем военным путем победить Россию, но и Россия не может победить нас. В то же время в затяжной войне на истощение мы находимся в гораздо более сложном положении.

Поэтому победа — это прекращение гибели украинцев, остановка ударов по нашим городам, безопасное судоходство в Чёрном море, восстановление экономики, возвращение пленных и депортированных детей, сохранение сильной украинской армии.

Новые соглашения: как заставить Кремль выполнять договоренности

Я абсолютно не предлагаю верить Путину. Более того, я убежден, что доверия между Украиной и Россией не будет еще много поколений. Но международная политика строится не только на доверии. Она строится на интересах. И именно на этом построен мой мирный план.

Предлагаю вместо одного большого мирного договора, который сегодня практически невозможно заключить, создать десятки небольших соглашений. Каждое из них будет иметь свой предмет, свои сроки и своего гаранта. Например, Чёрное море. Украина заинтересована в безопасности судоходства и экспорте. Россия тоже заинтересована в безопасности своего судоходства. А Турция заинтересована в работе портов, транзите энергоресурсов и стабильности в регионе. При этом у Анкары есть реальные рычаги влияния на Москву: проливы, энергетический транзит, Ближний Восток.

То есть, если Россия нарушает такое соглашение, она создает проблему не только Украине, но и Турции, с которой у нее гораздо более широкие отношения. Аналогичным образом можно привлекать Китай, Саудовскую Аравию, Египет, США и европейские страны к другим направлениям переговоров.

Есть и конкретный экономический механизм. Я предлагаю поэтапное снятие санкций с российских энергоресурсов в обмен на реальные шаги со стороны России: прекращение дальних ударов, разблокирование Черного моря, ограничение боевых действий. Принцип очень прост: сначала Россия выполняет договоренность, и только после этого получает соответствующее ослабление санкций. Возобновляет удары — санкции автоматически возвращаются.

О Донбассе и замораживании фронта

Мое предложение заключается в том, чтобы двигаться от простых договоренностей к сложным. Сначала мы договариваемся о прекращении ударов по конкретным объектам: школам, больницам, мостам, железной дороге, жилым домам. Далее — о полной остановке ударов по инфраструктуре. Следующий этап — постепенное сужение географии боевых действий, чтобы в конечном итоге они ограничивались Донбассом. И только после этого мы переходим к самому сложному вопросу — окончательной формуле урегулирования ситуации на Донбассе.

Почему именно так? Потому что все предыдущие попытки мирного урегулирования фактически начинались с самого сложного – территорий. И именно на этом переговоры зашли в тупик. Я предлагаю другую логику.

Что касается территорий, возможны различные варианты: прекращение огня по определённой линии, создание нейтральной зоны, взаимный отвод войск или международное управление отдельной территорией под эгидой ООН. Но принципиальный вопрос: фиксация фактической линии контроля не означает юридического признания оккупации.

У нас есть исторические примеры. Страны Балтии десятилетиями входили в состав СССР, но США и многие другие западные государства не признавали законности их аннексии. Германия также долгое время оставалась разделенной, но в конце концов объединилась.

Конечно, я не предлагаю юридически отказываться от украинских территорий. Я предлагаю найти способ остановить гибель людей, сохранить государство и оставить возможность для будущего политического урегулирования.

Нейтралитет Украины и кто будет гарантировать нам безопасность

Начнём с реальности. Сегодня Украину не принимают в НАТО. И ни одна страна НАТО не предоставила нам гарантий, что её военные будут сражаться за Украину в случае нового российского вторжения. Я считаю, что мы должны готовиться к обсуждению различных моделей будущей безопасности Украины, в основе которой должна оставаться сильная украинская армия. Мы должны продолжать перевооружение, сотрудничество с НАТО, развитие собственного оборонного производства.

Я также предлагаю, чтобы финансирование украинской армии осуществлялось, в частности, через общий европейский бюджет. Ведь наша армия защищает не только Украину, но и безопасность всей Европы. К обсуждению гарантий должны быть привлечены государства, непосредственно заинтересованные в безопасности Украины: Польша, Германия, Великобритания, Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия, страны Балтии.

Пределы компромисса с Россией

Первой уступкой России должны стать конкретные действия, спасающие жизни украинцев. Например, прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, школам, больницам, жилым домам. Или реальная договоренность о безопасности Черного моря.

Мы можем начать даже с очень узкого соглашения. Условно говоря: мы не атакуем Новороссийск, а Россия прекращает удары по Одессе. Если такой обмен не срабатывает, ищем другой. Но мы должны постоянно искать возможности договориться. Важно понимать, что компромисс — это не капитуляция. Капитуляция — это когда одна сторона сдается и принимает все условия другой. А договоренность предполагает взаимные уступки.

Мирное соглашение 2022–2023 годов: как близки мы были к подписанию

Я публично подтверждал информацию об этом мирном плане, опубликованную Financial Times. Хочу подчеркнуть, что там были очень интересные предложения, о которых сегодня мало кто вспоминает.

Что предусматривал этот план? Прежде всего, Россия должна была вывести свои войска из большей части четырёх украинских областей, которые она сама объявила аннексированными. Линия разграничения должна была примерно вернуться к той, которая существовала до 24 февраля 2022 года.

Кроме того, Россия была готова вернуть Украине Запорожскую атомную электростанцию. А 300 миллиардов долларов замороженных российских активов должны были быть направлены на восстановление Украины, включая оккупированные территории.

Что касается Крыма, то здесь есть принципиальный момент, который часто неправильно трактуют. От Украины не требовали юридически признать Крым российской территорией. Речь шла о признании фактического контроля России над полуостровом. То есть о констатации ситуации, которая существует на практике. В то же время Украина должна была принять закон, запрещающий возвращение Крыма военным путем.

Также обсуждалось создание сухопутного коридора в Крым — автомобильной дороги и железной дороги, которые Россия должна была построить за свой счет. И здесь возникали сложные вопросы безопасности. В частности, россияне были готовы отдать Токмак, но не соглашались на передачу Мелитополя, поскольку опасались, что Украина сможет перерезать этот коридор артиллерией.

Важно, что гарантировать режим прекращения огня должны были страны НАТО, которые также обеспечивали бы защиту Украины. А Россия параллельно должна была начать переговоры с Соединенными Штатами относительно собственных гарантий безопасности.

Почему Зеленский отказался от предложения

Я не хочу приписывать президенту мотивы, о которых он сам публично не говорил. Но считаю, что общество имеет право получить объяснения, какие именно предложения обсуждались и почему от них отказались.

Возможные уступки и переговорная позиция Украины

Считаю, что гораздо больше ослабляет нашу переговорную позицию отсутствие понятной стратегии. Когда мы годами говорим только о том, чего не хотим, но не предлагаем реалистичного пути к завершению войны, это тоже имеет последствия.

И давайте не путать две вещи: публичное обсуждение возможных сценариев и конкретные уступки на переговорах. Я не предлагаю выложить Кремлю на стол все наши «красные линии» или заранее согласиться на его требования. Я предлагаю сформировать украинскую инициативу.

Пропаганда Кремля и пределы компромисса

Российская пропаганда использует абсолютно всё, что ей выгодно. Она может вырвать из контекста любое заявление украинского политика. Но это не означает, что мы должны отказаться от дискуссий о будущем нашей страны. Я хочу напомнить об одном принципиальном моменте: цель России — уничтожить Украину как независимое государство. Моя цель — сохранить Украину, её независимость, армию и народ.

Если Россия отвергнет договоренности

Речь ведь не о том, что украинская армия проиграла войну. Наоборот, наша армия продемонстрировала невероятную стойкость. Я говорю о том, что в длительной войне на изнурение Украина находится в невыгодном положении.

Давайте посмотрим на ресурсы. У России значительно больше населения. У нее больше возможностей для мобилизации. Она продолжает финансировать войну за счет собственных ресурсов.

Украина же в значительной степени зависит от международной финансовой и военной помощи. И любые политические изменения в странах-партнерах могут напрямую влиять на нашу способность продолжать войну.

Но есть ещё одна цена, которую часто не учитывают в политических дискуссиях. Это человеческие жизни, демография, разрушенная инфраструктура, предприятия, люди, которые уезжают и могут никогда не вернуться. Каждый месяц войны ослабляет наш экономический и человеческий потенциал.

Мой план не предполагает прекращения обороны и ожидания доброй воли Кремля. Только сильная украинская армия остается главным гарантом нашей безопасности.

И если не удается договориться о прекращении всей войны, нужно попытаться договориться о конкретных вещах: море, энергетика, обмены пленными, защита гражданской инфраструктуры. У нас уже есть пример обмена пленными, который происходит даже во время полномасштабной войны.

Поэтому я не считаю, что переговоры нужно прекращать после определенного количества неудачных попыток. Нужно менять формат, искать новых гарантов и другие общие интересы.

Точка невозврата в отношениях с «Европейской Солидарностью»

Я всегда высказывал своё мнение по любым вопросам. Мы могли обсуждать их внутри фракции. То же самое касается и мира. Но в этом вопросе некоторые позиции были более спорными. Поэтому случилось то, что случилось. Создавать собственную политическую силу пока не планирую. Сейчас для меня самое главное — это мир, а не политические проекты или выборы.

Позиция по поводу русского языка

Я хочу четко сказать: украинский язык является и должен оставаться единственным государственным языком Украины. Это язык нашего государства, образования, науки, культуры и общественной жизни.

Но в то же время мы должны понимать, что Украина — европейское государство, стремящееся к членству в Европейском Союзе. И ЕС предъявляет к нам конкретные требования относительно защиты прав национальных меньшинств и приведения языкового законодательства в соответствие с европейскими стандартами. Это не означает предоставление русскому языку статуса второго государственного.

О результатах работы ВСК

Считаю, что доверие нужно заслужить конкретной работой. Именно поэтому наша Временная следственная комиссия занимается вопросами, которые непосредственно касаются прав военнослужащих, мобилизованных и обычных граждан. Мы поднимаем вопросы о нарушениях во время мобилизации, незаконном применении силы, непрозрачности работы ТЦК, необходимости использования бодикамер и обеспечения надлежащего контроля за действиями должностных лиц.

Мы заслушиваем представителей Министерства обороны, Национальной полиции, ГБР, территориальных центров комплектования и других органов. И я убежден, что парламентский контроль в этих вопросах чрезвычайно важен.

Моя задача — использовать предоставленные парламентом инструменты, чтобы добиваться конкретных изменений. В частности, большей прозрачности работы ТЦК, надлежащей видеофиксации их действий, ответственности за нарушения и обеспечения прав людей во время мобилизации.

Что ответить военным и их семьям

Прежде всего я хочу сказать, что с огромным уважением отношусь к нашим военным, ветеранам и семьям тех, кто отдал свою жизнь за Украину. Именно благодаря нашим военным Украина выстояла. Именно они не позволили России реализовать свои планы в 2022 году. И именно благодаря им мы сегодня вообще можем говорить о каких-либо переговорах.

Но я хочу задать очень простой вопрос: разве сохранение жизни украинских военных не должно быть одним из главных приоритетов государства? Разве мы не должны сделать всё возможное, чтобы люди, которые сегодня воюют, могли вернуться к своим семьям?

Мой мирный план не предусматривает капитуляции Украины. Он не предусматривает отказа от независимости, ликвидации нашей армии или юридического признания оккупированных территорий российскими. Наоборот, я хочу, чтобы Украина оставалась сильным государством, способным себя защитить. Но я также хочу, чтобы в этом государстве остались люди. Ведь мы должны думать не только о том, как продолжать войну, но и о том, как обеспечить будущее страны после неё.

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