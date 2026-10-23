Izrael analizuje ukraińskie doświadczenia w walce z dronami, ale nie spieszy się z udostępnieniem własnych technologii wojskowych. Nawet wspólne zagrożenie ze strony Iranu nie znosi ograniczeń we współpracy między obydwoma krajami. Przeszkodą są przepisy dotyczące eksportu sprzętu wojskowego, możliwości finansowe Ukrainy oraz interesy polityczne partnerów. Wojna wpływa nie tylko na współpracę w dziedzinie obronności: izraelski biznes traci dotychczasowe możliwości prowadzenia działalności na Ukrainie, a handel zbożem staje się utrudniony z powodu podejrzeń, że część produktów jest wywożona z terytoriów okupowanych przez Rosję.

O tym opowiedział dziennikarzowi UA.News dyplomata Michael Brodsky, który w sierpniu 2026 roku zakończył kadencję Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Państwa Izraela na Ukrainie. Wyjaśnił również, dlaczego izraelskie firmy nie spieszą się z inwestowaniem w ukraińską gospodarkę oraz w jaki sposób wojna zmieniła stosunki między obydwoma państwami.

Poniżej – wypowiedź Michaela Brodskiego.

7 października i Babin Jar: Izrael zmaga się z ciężkim zespołem stresu pourazowego

7 października była rocznica. Wydarzenie, które odcisnęło swoje piętno na absolutnie wszystkim w kraju. Minęły trzy lata, ale Izrael nadal przeżywa głęboki zespół stresu pourazowego.

To kolosalna tragedia, która robi wrażenie nawet w suchej statystyce: jeśli zsumujemy liczbę cywilów i żołnierzy poległych w ciągu jednego dnia i porównamy ją z całkowitą liczbą ludności Izraela (a u nas granica między cywilami a żołnierzami zaciera się niepostrzeżenie), to proporcjonalnie jest to większa katastrofa niż 11 września dla Stanów Zjednoczonych.

Zupełnie niedawno w Kijowie upamiętniono 85. rocznicę wydarzeń w Babim Jarze. Jeśli poprowadzimy linię od Babiego Jaru, jako epizodu Holokaustu, do wydarzeń z 7 października, to między nimi widać bezpośredni związek. W tych dwóch punktach mieści się w rzeczywistości cała historia Izraela i wszystko, co się tu działo. Myśląc o 7 października, nie sposób nie dostrzegać podobieństw do Holokaustu; wiele osób tutaj i poza granicami kraju właśnie to robi.

Ponadto 27 października odbędą się u nas wybory. Jak zawsze nazywa się je przełomowymi, ale tym razem rzeczywiście tak jest. Kraj znalazł się na niezwykle trudnym rozdrożu, przede wszystkim w kwestiach bezpieczeństwa. „Co dalej z Strefą Gazy?”, „Jak postępować z Iranem?” i „Jak w ogóle dalej żyć?”.

Świat zapomina, od czego zaczęła się wojna

Moim zdaniem po wydarzeniach z października 2023 roku świat zaczął postrzegać to, co się dzieje, w zniekształcony sposób. Kiedy oskarża się Izrael o rzekomo nieproporcjonalne działania, często zapomina się o pierwotnej przyczynie – ataku z 7 października.

Można tu dostrzec bezpośrednią analogię z Ukrainą. Kiedy zaczyna się krytykować działania Ukrainy, niektórzy zapominają, od czego to wszystko się zaczęło. Mija czas, a źródła tragedii stopniowo schodzą na dalszy plan. Na Ukrainie trwa już piąty rok wielkiej wojny, a w Izraelu minęły trzy lata od 7 października. To wystarczy, by część świata zaczęła zapominać, co dokładnie doprowadziło do obecnej sytuacji. Jest to jeden z głównych problemów, z którymi borykamy się w Europie.

Na szczęście Ukraina pozostaje jednym z najbardziej konsekwentnie proizraelskich krajów w Europie i jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Dobrze pamiętam, jak po 7 października ukraińskie media i kanały na Telegramie natychmiast skupiły się na izraelskich sprawach. Miało się wrażenie, jakby nasza wojna toczyła się bezpośrednio na Ukrainie. Takich przykładów wsparcia jest wiele.

Jednocześnie promowanie stanowiska Izraela na arenie międzynarodowej staje się coraz trudniejsze. Na razie nie dotyczy to Ukrainy, ale na Zachodzie problem ten jest naprawdę odczuwalny.

Wybory parlamentarne 27 października

Jako urzędnik państwowy mogę powiedzieć tylko kilka słów, ale wynik wyborów w naszym kraju jest nie do przewidzenia. Mamy uczciwe wybory, nikt niczego nie fałszuje, a walka toczy się bardzo zaciekle do ostatniej chwili. Jest całkiem prawdopodobne, że po zakończeniu głosowania nie uda się utworzyć koalicji. Wówczas za pół roku czekają nas nowe wybory.

Już kilka lat temu mieliśmy do czynienia z podobnym scenariuszem, kiedy to głosowanie odbywało się co sześć miesięcy. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych i innych strukturach rządowych nie podoba się to zbytnio, ponieważ brak zatwierdzonego budżetu i tymczasowy status rządu znacznie utrudniają długoterminowe planowanie.

W Izraelu polityka zaczyna się od bezpieczeństwa

Podział polityczny w Izraelu zasadniczo różni się od europejskiego. Podczas gdy w Europie spór między lewicą a prawicą dotyczy głównie gospodarki, migracji czy kwestii społecznych, w Izraelu wiąże się on przede wszystkim z bezpieczeństwem.

Mówiąc bardzo ogólnie – lewica opowiada się za kompromisem terytorialnym i gotowością do rezygnacji z części terytoriów w zamian za porozumienie pokojowe. Prawica natomiast nalega, że nie może być mowy o żadnych ustępstwach: Izrael musi zachować kontrolę nad terytoriami i kontynuować walkę z terroryzmem.

Dzisiaj te różnice są szczególnie aktualne. Wcześniej Izrael prowadził wojny z państwami arabskimi, a obecnie jego głównymi przeciwnikami są ugrupowania terrorystyczne oraz Iran. Do głównych zagrożeń należą: Hamas w Strefie Gazy, „Hezbollah” w południowym Libanie oraz sam Iran. W ostatnich latach zagrożenie ze strony Iranu nasiliło się: niegdyś konfrontacja toczyła się głównie za pośrednictwem ugrupowań sprzymierzonych z Teheranem, obecnie strony kilkakrotnie wdały się w bezpośrednie starcia.

Wszystkie te kwestie związane z bezpieczeństwem będą miały wpływ na przebieg przyszłych wyborów. Niezwykle ważną rolę odegra osobowość osoby, która stanie na czele kraju. Społeczeństwo jest podzielone: jedni uważają, że Izrael potrzebuje nowych twarzy, inni są przekonani, że w tak trudnych czasach państwem powinien kierować najbardziej doświadczony polityk.

W końcu izraelska polityka zawsze kręci się wokół bezpieczeństwa. Gospodarka, podatki czy opieka zdrowotna nigdy nie były głównymi tematami kampanii wyborczych.

Nie da się też nie myśleć o tym, co dzieje się na Ukrainie. Odkąd zakończyłem swoją misję dyplomatyczną i wyjechałem z Kijowa na początku sierpnia, sytuacja tam tylko się skomplikowała. Przede wszystkim pogorszyła się sytuacja w zakresie bezpieczeństwa. Oczywiście ma to wpływ zarówno na nastroje na Ukrainie, jak i na jej stosunki z innymi krajami, w szczególności z Izraelem, Stanami Zjednoczonymi i Koreą Południową.

Drony: wspólny problem, ale nie wspólne technologie

Po pierwsze, irańskie drony straciły nieco na znaczeniu dla Ukrainy. O ile mi wiadomo, Rosja przeszła na własną produkcję aparatów wzorowanych na irańskich modelach. Dlatego obecnie mowa jest głównie o rosyjskich dronach. „Geran” to odpowiednik „Shaheda”, choć same „Shahedy” są wykorzystywane coraz rzadziej.

Problem dronów z światłowodami jest również aktualny dla Izraela, choć nie na taką skalę jak dla Ukrainy. Często spotykamy się z takimi urządzeniami na północy kraju. Dysponujemy różnymi rozwiązaniami, ale na razie nie ma uniwersalnego środka przeciwdziałania.

Nie chodzi o pochodzenie dronów. Hasło o wspólnym wrogu – Iranie – brzmi dobrze, podobnie jak teza o identycznych problemach, z jakimi borykają się Ukraina i Izrael. Jednak w praktyce możliwości współpracy nie są zbyt duże.

Pomimo rozwoju technologicznego Ukrainy nadal nie ma skutecznej, uniwersalnej ochrony przed niektórymi typami dronów, w szczególności przed urządzeniami wykorzystującymi światłowody. Nad rozwiązaniem tego problemu pracują w wielu krajach, w tym na Ukrainie i w Izraelu. Czekamy na tego, kto jako pierwszy znajdzie skuteczne rozwiązanie. Da to nie tylko ogromną przewagę twórcy, ale także otworzy możliwości wejścia na rynek międzynarodowy. Jeśli taką technologię stworzy Ukraina, Izrael z pewnością będzie czerpał z waszych doświadczeń.

Izrael dysponuje rozwiązaniami, których nie ma Ukraina

Jednocześnie nie sądzę, by obecnie na Ukrainie istniały technologie przeciwdziałania dronom, których w ogóle nie ma w Izraelu. Istnieje jednak sytuacja odwrotna: Izrael dysponuje rozwiązaniami, których na razie nie ma na Ukrainie. Przekazanie ich nie jest łatwe z kilku powodów. Po pierwsze, obowiązują ogólne ograniczenia dotyczące izraelskiego eksportu wojskowego, a na początku wojny wprowadzono dodatkowe. Po drugie, znaczenie mają możliwości finansowe Ukrainy.

Ponadto znaczną część uzbrojenia Ukraina otrzymuje ze środków państw europejskich i Unii Europejskiej. Jest mało prawdopodobne, aby te kraje kupowały broń w Izraelu. Dlatego pomimo wspólnych interesów istnieje wiele przeszkód w przekazaniu niektórych technologii.

Ogólnie rzecz biorąc, wykorzystanie dronów stało się nowym wymiarem współczesnej wojny. Ukraina i Izrael stoją przed wspólnymi wyzwaniami, choć charakter działań wojennych w naszych krajach jest różny. W Izraelu nie ma takiego frontu jak na Ukrainie, a obecnie nigdzie na świecie nie ma linii frontu o takiej skali. Jednak wojny toczą się w tym samym okresie historycznym, dlatego mamy wiele punktów styku – zarówno w zakresie technologii, jak i taktyki oraz strategii wojskowej.

Myślę, że izraelscy wojskowi analizują doświadczenia Ukrainy. Nie muszą w tym celu nawiązywać bezpośredniego kontaktu z ukraińskimi kolegami: o przebiegu wojny, nowych technologiach i rozwiązaniach taktycznych pisze się wiele, a informacje są dostępne z różnych źródeł. Ukraina zgromadziła unikalne doświadczenie w działaniach bojowych pod względem czasu trwania i skali – największe od czasów II wojny światowej.

Osobnym problemem są drony odrzutowe. Stanowią one poważne wyzwanie nie tylko dla Izraela, ale i dla całego świata. Kwestia ta jest aktualna dla krajów Zatoki Perskiej i Ameryki Południowej, choć każdy region ma swoje specyficzne cechy. Obecnie jest to jeden z głównych kierunków działań w dziedzinie przeciwdziałania dronom. Ten, kto znajdzie skuteczne rozwiązanie, uzyska znaczną przewagę, ponieważ inne kraje będą starały się wprowadzić takie rozwiązanie do uzbrojenia.

Nie wiem, komu się to uda – Ukrainie czy Izraelowi. My również pracujemy nad technologiami przeciwdziałania dronom, w szczególności nad technologiami laserowymi. Pojawiło się wiele zapowiedzi i oświadczeń, że rozwiązanie wkrótce się pojawi, ale jak dotąd nie widziałem skutecznego sposobu zwalczania takich urządzeń ani na Ukrainie, ani w Izraelu. Kiedy się pojawi, sytuacja może ulec radykalnej zmianie.

Jeśli chodzi o współpracę i wspólne projekty, to na razie nie widziałem konkretnych przykładów, choć nie wykluczam, że taka współpraca będzie się rozwijać. Ukraina bardzo aktywnie działa w tym kierunku i, jak mi się wydaje, podąża śladami Izraela: kiedy w sytuacji bez wyjścia trzeba szukać niestandardowych rozwiązań, z czasem mogą one stać się światowymi bestsellerami. Ukraina ma już na swoim koncie sporo osiągnięć w tej dziedzinie.

Współpraca między naszymi krajami już ma miejsce, przy czym jest dość aktywna w różnych segmentach, pomimo ograniczeń istniejących zarówno w Izraelu, jak i na Ukrainie. Wśród izraelskich firm zbrojeniowych znajdują się czołowi gracze, ściśle powiązani ze Stanami Zjednoczonymi. Nie będą oni przekazywać swoich technologii. Jednocześnie firmy drugiego i trzeciego szczebla poszukują nowych możliwości – właśnie w tym segmencie ma miejsce współpraca, która przynosi całkiem niezłe wyniki.

Nie wchodząc w szczegóły, powiem, że współpraca ma miejsce. Do Ukrainy trafiały próbki uzbrojenia, które następnie były badane w Izraelu. Na polu bitwy pojawiło się wiele różnych systemów, a część z nich budzi nasze zainteresowanie, ponieważ podobne modele są wykorzystywane przez „Hezbollah” i Hamas. Dlatego nasza współpraca dotyczy nie tylko dronów.

Zboża, handel i perspektywy współpracy

Dla wielu krajów, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, Ukraina w kontekście gospodarczym jest przede wszystkim eksporterem zboża, kukurydzy i innych produktów rolnych. Obecnie na rynku zbożowym panuje katastrofalna sytuacja, na której cierpią wszyscy, w tym Izrael.

Izrael to niewielki rynek. Na Bliskim Wschodzie istnieją znacznie większe rynki: Egipt, Maroko, Arabia Saudyjska. Jednak nawet my odczuwamy skutki problemów z ukraińskim eksportem. Porty czarnomorskie w Odessie są zamknięte, a wywóz zboża przez porty nad Dunajem lub przez Rumunię w niezbędnych ilościach jest niemożliwy. Ponadto niedawno na wodach terytorialnych Bułgarii i Rumunii zaatakowano statek pod turecką banderą, który przewoził ukraińskie zboże.

W tych warunkach ukraiński eksport zboża praktycznie się zatrzymał. Dla Izraela sytuacja jest do rozwiązania: w końcu chodzi o cenę. Takie produkty można znaleźć gdzie indziej, płacąc więcej. Eksport zboża to dla Ukrainy kwestia przetrwania.

Jeśli chodzi o stosunki gospodarcze w ujęciu ogólnym, na krótko przed wybuchem wojny na pełną skalę ratyfikowaliśmy umowę o strefie wolnego handlu. Weszła ona w życie, a cła na handel z Ukrainą w wielu pozycjach, zwłaszcza w sektorze rolnym, zostały obniżone do minimum. Potencjał był bardzo duży: Izrael już wcześniej importował z Ukrainy sporo produktów spożywczych i zbóż. Niestety, z powodu wybuchu wojny nie zdążyliśmy w pełni skorzystać z tej umowy. Do przedwojennych poziomów handlu wciąż nie wróciliśmy.

Dlaczego izraelski biznes nie spieszy się z inwestycjami na Ukrainie

Teoretycznie izraelski biznes może być zainteresowany budową zakładów przetwórczych na Ukrainie w celu eksportowania gotowych produktów na rynki światowe. Takie zainteresowanie istnieje. Jednak w praktyce pojawia się wiele pytań dotyczących jego realizacji.

Po pierwsze, poważną przeszkodą jest wojna. Obecnie nie ma skutecznych mechanizmów ubezpieczenia ryzyka wojennego dla inwestycji prywatnych. W przypadku dużych projektów infrastrukturalnych takie mechanizmy istnieją, ale są bardzo kosztowne. Jeśli natomiast mowa o budowie gospodarstwa, przetwórstwie mleka czy produkcji kukurydzy w puszkach, praktycznie nie ma dostępnych narzędzi ubezpieczenia ryzyka.

Po drugie, przeszkodą są niepewność i korupcja. Nie ma przejrzystego i zrozumiałego mechanizmu, który pozwoliłby izraelskim przedsiębiorcom chronić swoje prawa na Ukrainie. Nie trzeba wam opowiadać o systemie sądowym – wszyscy znają jego problemy. Izraelscy przedsiębiorcy już wcześniej prowadzili działalność na Ukrainie, kraj ten nie jest dla nich nowy, ale nie wszyscy mieli pozytywne doświadczenia. Właśnie dlatego wizerunek Ukrainy jako kierunku inwestycyjnego trzeba praktycznie budować od nowa. Wojna z pewnością temu nie sprzyja.

Co więcej. Przed wojną Ukraina była dla izraelskich firm z branży IT numerem jeden w zakresie outsourcingu. Zatrudniano więcej ukraińskich specjalistów niż z Białorusi, Indii czy innych krajów. Zbiegło się wiele czynników: ta sama strefa czasowa, podobna mentalność, brak barier językowych. Ukraińscy specjaliści IT to znakomici, inteligentni fachowcy.

Po wybuchu wojny na pełną skalę wielu z nich wyjechało z Ukrainy, w szczególności do Polski i na Cypr. W związku z tym odsetek ukraińskich specjalistów, którzy pozostali w kraju, zmniejszył się. Myślę, że Ukraina nadal znajduje się wśród wiodących kierunków outsourcingu dla izraelskich firm IT, ale nie zajmuje już pierwszego miejsca.

Redakcja dziękuje Ambasadzie Izraela na Ukrainie oraz Ministerstwu Spraw Zagranicznych Izraela za zorganizowanie spotkania, możliwość rozmowy z Michaelem Brodskim oraz pomoc w przygotowaniu materiału.

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