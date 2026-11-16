Експосадовиця САП вимагала $90 тисяч за службову інформацію та закриття справи

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НАБУ і САП повідомили про підозру адвокатці, яка схиляла організатора конвертаційного центру до надання неправомірної вигоди прокурору САП. За гроші вона обіцяла передавати службову інформацію про перебіг розслідування та домогтися закриття кримінального провадження.

За даними слідства, у 2023 році жінка, яка раніше очолювала один із відділів прокурорів САП, посилалася на зв’язки з колишніми колегами та запевняла організатора конвертаційного центру, що за $90 тисяч керівник одного з підрозділів прокуратури надаватиме йому інформацію про плани слідства, а згодом закриє кримінальне провадження.

Домовленістю передбачалося, що половину суми потрібно передати одразу, а решту — після закриття справи. Однак, отримавши $45 тисяч, підозрювана привласнила ці кошти.

Про це повідомляє НАБУ.

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