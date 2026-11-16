Бывшая сотрудница САП требовала 90 тысяч долларов за служебную информацию и закрытие дела

НАБУ и САП сообщили о предъявлении подозрения адвокату, которая склоняла организатора конвертационного центра к предоставлению неправомерной выгоды прокурору САП. За деньги она обещала передавать служебную информацию о ходе расследования и добиться закрытия уголовного дела.

По данным следствия, в 2023 году женщина, ранее возглавлявшая один из отделов прокуроров САП, сослалась на связи с бывшими коллегами и заверила организатора конвертационного центра, что за 90 тысяч долларов руководитель одного из подразделений прокуратуры будет предоставлять ему информацию о планах следствия, а впоследствии закроет уголовное производство.

Соглашение предусматривало, что половину суммы нужно передать сразу, а остальную часть — после закрытия дела. Однако, получив 45 тысяч долларов, подозреваемая присвоила эти средства.

Об этом сообщает НАБУ.

НАБУ провело очередные обыски по делу о предполагаемых взятках должностным лицам СБУ.

НАБУ завершило расследование в отношении народного депутата Качного по делу о незаконном обогащении.

Читай нас в