Była urzędniczka SAP zażądała 90 tysięcy dolarów za informacje służbowe i umorzenie sprawy

NABU i SAP poinformowały o postawieniu zarzutów adwokatce, która nakłaniała organizatora centrum konwersyjnego do przekazania nielegalnej korzyści prokuratorowi SAP. W zamian za pieniądze obiecała przekazywać informacje służbowe dotyczące przebiegu śledztwa oraz doprowadzić do umorzenia postępowania karnego.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa, w 2023 roku kobieta, która wcześniej kierowała jednym z wydziałów prokuratury SAP, powoływała się na kontakty z byłymi współpracownikami i zapewniała organizatora centrum konwersyjnego, że za 90 tysięcy dolarów kierownik jednego z wydziałów prokuratury będzie mu przekazywał informacje o planach śledztwa, a następnie zamknie postępowanie karne.

Zgodnie z umową połowę kwoty należało przekazać od razu, a resztę – po zamknięciu sprawy. Jednak po otrzymaniu 45 tysięcy dolarów podejrzana przywłaszczyła sobie te środki.

Informację tę podała NABU.

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