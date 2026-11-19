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У Стрийському районі 75-річний місцевий мешканець, якого батьки дитини запросили допомогти зі складанням меблів, вчинив сексуальне насильство щодо дев’ятирічної дівчинки.

Коли дорослі відійшли, чоловік скористався відсутністю нагляду та фізичною перевагою. Дівчинка згодом розповіла про все матері, яка викликала поліцію.

Батько тим часом затримав нападника до приїзду правоохоронців.

Чоловік намагався відкупитися від родини, пропонуючи гроші. Йому повідомили про підозру у зґвалтуванні дитини. Суд відправив його під варту без права на заставу.

Джерело: поліція та прокуратура Львівщини.

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