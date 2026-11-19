В Стрыйском районе 75-летний местный житель, которого родители девочки пригласили помочь со сборкой мебели, совершил сексуальное насилие над девятилетней девочкой.

Когда взрослые отошли, мужчина воспользовался отсутствием присмотра и физическим преимуществом. Девочка впоследствии рассказала обо всём матери, которая вызвала полицию.

Отец тем временем задержал нападавшего до приезда правоохранителей.

Мужчина пытался откупиться от семьи, предлагая деньги. Ему сообщили о подозрении в изнасиловании ребенка. Суд поместил его под стражу без права на залог.

Источник: полиция и прокуратура Львовской области.

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В Днепре правоохранители задержали 40-летнего мужчину, которого подозревают в причастности к гибели 11-летнего ребенка. Мальчика задушили и, вероятно, изнасиловали.

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