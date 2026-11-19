W powiecie Stryjskim 75-letni mieszkaniec, którego rodzice dziecka poprosili o pomoc przy montażu mebli, dopuścił się wykorzystywania seksualnego dziewięcioletniej dziewczynki.

Kiedy dorośli się oddalili, mężczyzna wykorzystał brak nadzoru i swoją przewagę fizyczną. Dziewczynka opowiedziała później o wszystkim matce, która wezwała policję.

W międzyczasie ojciec zatrzymał napastnika do czasu przybycia funkcjonariuszy.

Mężczyzna próbował przekupić rodzinę, oferując pieniądze. Został poinformowany o podejrzeniu o zgwałcenie dziecka. Sąd skierował go do aresztu bez możliwości zwolnienia za kaucją.

Źródło: policja i prokuratura obwodu lwowskiego.

W Połtawie skazano 57-letniego mężczyznę, który porwał, zgwałcił i zabił 12-letnią dziewczynkę. Sąd uznał go również za winnego przemocy seksualnej wobec innego małoletniego dziecka.

W obwodzie winnickim odbędzie się proces mieszkańca rejonu chmielnickiego, oskarżonego o systematyczne gwałcenie swojej 14-letniej pasierbicy.

W Dnieprze funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali 40-letniego mężczyznę, którego podejrzewa się o udział w śmierci 11-letniego dziecka. Chłopiec został uduszony i prawdopodobnie zgwałcony.

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