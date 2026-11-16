На Волині суд виправдав мати підлітка, який показав поліцейським середній палець

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Ковельський міськрайонний суд закрив справу про неналежне виконання батьківських обов'язків щодо місцевої мешканки Анни М., чий неповнолітній син 28 вересня на вулиці Грушевською у Ковелі показав правоохоронцям непристойний жест із вікна маршрутки.

«Під час розгляду справи суддя Руслан Смалюх дійшов висновку, що провину жінки не довели. Зокрема, самого протоколу недостатньо, щоб підтвердити, що мати неналежно виховувала сина», — зазначається в постанові суду, причому суд врахував позитивну характеристику школяра та участь батьків у шкільному житті, закривши провадження через відсутність складу адміністративного правопорушення.

Джерело: постанова суду.

Зарічний районний суд міста Суми призначив один рік пробаційного нагляду місцевому жителю, який під час відеодзвінків у застосунку «Сенс банку» демонстрував операторам свій статевий орган та задовольняв себе. А от якби сумчанин демонстрував свій член банківським працівникам наживо, отримав би значно м'якше покарання. Так, Ковпаківський районний суд міста Суми призначив адміністративне покарання у вигляді штрафу в розмірі 85 гривень чоловікові, який у стані алкогольного сп'яніння демонстративно показав дітям статевий орган.

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