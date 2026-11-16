Sąd Miejsko-Rejonowy w Kowie lu zamknął sprawę dotyczącą niewłaściwego wykonywania obowiązków rodzicielskich wobec mieszkanki miasta Anny M., której nieletni syn 28 września na ulicy Hrushevskiego w Kowie lu pokazał funkcjonariuszom organów ścigania nieprzyzwoity gest z okna minibusa.

„Podczas rozpatrywania sprawy sędzia Rusłan Smaluch doszedł do wniosku, że nie udowodniono winy kobiety. W szczególności sam protokół nie wystarcza, aby potwierdzić, że matka niewłaściwie wychowywała syna” – zaznaczono w postanowieniu sądu, przy czym sąd uwzględnił pozytywną opinię o uczniu oraz zaangażowanie rodziców w życie szkolne, umarzając postępowanie z powodu braku znamion wykroczenia administracyjnego.

Źródło: postanowienie sądu.

Sąd Rejonowy w Zaříczu w Sumach skazał mieszkańca miasta na rok nadzoru kuratorskiego za to, że podczas rozmów wideo w aplikacji „Sens Bank” pokazywał operatorom swoje narządy płciowe i zaspokajał się. Gdyby jednak mieszkaniec Sumy pokazywał swoje przyrodzenie pracownikom banku na żywo, otrzymałby znacznie łagodniejszą karę. Tak więc Sąd Rejonowy w Kowpakowie w Sumach nałożył karę administracyjną w postaci grzywny w wysokości 85 hrywien na mężczyznę, który będąc pod wpływem alkoholu, ostentacyjnie pokazał dzieciom swoje narządy płciowe.

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