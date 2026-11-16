На Волыни суд оправдал мать подростка, который показал полицейским средний палец

Ковельский городской районный суд закрыл дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей в отношении местной жительницы Анны М., чей несовершеннолетний сын 28 сентября на улице Грушевской в Ковеле показал правоохранителям непристойный жест из окна маршрутки.

«В ходе рассмотрения дела судья Руслан Смалюх пришел к выводу, что вина женщины не доказана. В частности, одного протокола недостаточно, чтобы подтвердить, что мать ненадлежащим образом воспитывала сына», — отмечается в постановлении суда, причем суд учел положительную характеристику школьника и участие родителей в школьной жизни, закрыв производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Источник: постановление суда.

Заречный районный суд города Сумы назначил один год пробационного надзора местному жителю, который во время видеозвонков в приложении «Сенс банка» демонстрировал операторам свой половой орган и удовлетворял себя. А вот если бы сумчанин демонстрировал свой член банковским сотрудникам в прямом эфире, он получил бы значительно более мягкое наказание. Так, Ковпаковский районный суд города Сумы назначил административное наказание в виде штрафа в размере 85 гривен мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения демонстративно показал детям половой орган.

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