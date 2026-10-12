У Києві жінка вбила матір ударом скляної чашки по голові

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У Дніпровському районі Києва 38-річній жінці повідомили про підозру після смерті її 57-річної матері, яку вона під час сімейної сварки вдарила скляною чашкою по голові. Потерпіла понад тиждень перебувала без свідомості, однак лікарям не вдалося врятувати її життя.

До правоохоронців надійшло повідомлення з медичного закладу про госпіталізацію 57-річної жінки з травмою голови. Для встановлення обставин події на місце прибули слідчо-оперативна група та працівники сектору протидії домашньому насильству районного управління поліції.

За даними слідства, під час сімейної вечері, яка супроводжувалася вживанням алкоголю, між жінками виникла чергова сварка. У розпалі конфлікту донька схопила скляну чашку та вдарила нею матір по голові.

Потерпілу доправили до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою. Вона понад тиждень перебувала без свідомості. Попри зусилля медиків, жінка померла.

Поліцейські затримали 38-річну фігурантку в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За результатами огляду на приладі «Драгер», на момент інциденту жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння: показник становив 4,42 проміле.

Слідчі Дніпровського управління поліції за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури повідомили затриманій про підозру за статтею 121 Кримінального кодексу України.

На час досудового розслідування суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Обставини події та відповідальність фігурантки встановлюють у межах кримінального провадження.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

На Івано-Франківщині суд призначив сім років ув’язнення 18-річній жительці Бурштинської громади, яка до смерті побила свого семимісячного сина. За матеріалами справи, жінка вдарила дитину після того, як хлопчик прокинувся вночі та плакав, заважаючи їй спати.

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