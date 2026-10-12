В Киеве женщина убила мать, ударив её стеклянной чашкой по голове

В Днепровском районе Киева 38-летней женщине было предъявлено подозрение после смерти её 57-летней матери, которую она во время семейной ссоры ударила стеклянной чашкой по голове. Пострадавшая более недели находилась без сознания, однако врачам не удалось спасти ей жизнь.

В правоохранительные органы поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 57-летней женщины с травмой головы. Для установления обстоятельств происшествия на место прибыли следственно-оперативная группа и сотрудники сектора по противодействию домашнему насилию районного управления полиции.

По данным следствия, во время семейного ужина, сопровождавшегося употреблением алкоголя, между женщинами возникла очередная ссора. В разгаре конфликта дочь схватила стеклянную чашку и ударила ею мать по голове.

Пострадавшую доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Она более недели находилась без сознания. Несмотря на усилия медиков, женщина скончалась.

Полицейские задержали 38-летнюю фигурантку в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По результатам проверки на приборе «Драгер», на момент инцидента женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения: показатель составлял 4,42 промилле.

Следователи Днепровского управления полиции под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры сообщили задержанной о подозрении по статье 121 Уголовного кодекса Украины.

На время досудебного расследования суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей.

Обстоятельства происшествия и ответственность фигурантки устанавливаются в рамках уголовного производства.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

В Ивано-Франковской области суд приговорил к семи годам лишения свободы 18-летнюю жительницу Бурштынской общины, которая до смерти избила своего семимесячного сына. Согласно материалам дела, женщина ударила ребенка после того, как мальчик проснулся ночью и плакал, мешая ей спать.

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