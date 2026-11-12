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Відео: Леся Нікітюк у стильному образі разом із мамою квасила капусту

UA NEWS 12 Листопада 2026 15:04
Відео: Леся Нікітюк у стильному образі разом із мамою квасила капусту
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Сезон квашення капусти вже розпочався, і до цього гастрономічного тренду долучилася телеведуча Леся Нікітюк разом із мамою. Як розповіла мама ведучої, рецепт, шатківницю, слоїк, капустину та моркву їм надіслав зірковий шеф-кухар Євген Клопотенко. Однак Леся з мамою вирішили приготувати більшу порцію та додали до неї ще одну капустину вагою 9 кілограмів.

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк в інстаграм

Розрізавши її навпіл, Нікітюк приміряла, як їй було би з таким розміром грудних імплантів.

Мама Кет похвалилася шатківницею від Клопотенка

Під керівництвом мами Леся власноруч нашаткувала капусту, а потім, вже посолену, потовкла її кулаками, щоби пустила сік.
 

Телеведуча Леся Нікітюк
Відео Лесі лайкнув її наречений Дмитро Бабчук, вочевидь, уже уявляючи, як ласуватиме капусткою

Фото: Леся Нікітюк вперше за довгий час показала однорічного сина Оскара.

Раніше українська телеведуча Леся Нікітюкзізналася, що не готова витрачати великі суми на дорогі брендові сумки. 

Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк поділилася, що допомагає їй відновлювати сили під час напруженого графіка зйомок у складний для України час. За словами зірки, найбільше енергії їй додають фотографії маленького сина та спілкування з колегами.

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