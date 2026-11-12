Відео: Леся Нікітюк у стильному образі разом із мамою квасила капусту

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Сезон квашення капусти вже розпочався, і до цього гастрономічного тренду долучилася телеведуча Леся Нікітюк разом із мамою. Як розповіла мама ведучої, рецепт, шатківницю, слоїк, капустину та моркву їм надіслав зірковий шеф-кухар Євген Клопотенко. Однак Леся з мамою вирішили приготувати більшу порцію та додали до неї ще одну капустину вагою 9 кілограмів.

Розрізавши її навпіл, Нікітюк приміряла, як їй було би з таким розміром грудних імплантів.

Під керівництвом мами Леся власноруч нашаткувала капусту, а потім, вже посолену, потовкла її кулаками, щоби пустила сік.



Фото: Леся Нікітюк вперше за довгий час показала однорічного сина Оскара.

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