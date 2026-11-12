Film: Lesia Nikitiuk w stylowej stylizacji razem z mamą kiszyła kapustę

Sezon kiszenia kapusty już się rozpoczął, a do tego kulinarnego trendu dołączyła prezenterka telewizyjna Lesia Nikitiuk wraz z mamą. Jak opowiedziała mama prezenterki, przepis, krajalnicę do kapusty, słoik, główkę kapusty i marchewkę przesłał im znany szef kuchni Jewhen Klopotenko. Jednak Lesia wraz z mamą postanowiły przygotować większą porcję i dodały do niej jeszcze jedną główkę kapusty o wadze 9 kilogramów.

Przecinając ją na pół, Nikitiuk sprawdziła, jak wyglądałaby z implantami piersi o takich rozmiarach.

Pod okiem mamy Lesia własnoręcznie posiekała kapustę, a następnie, już posoloną, rozgniotła ją pięściami, aby wypuściła sok.



Zdjęcie: Lesia Nikitiuk po raz pierwszy od dłuższego czasu pokazała swojego rocznego synka Oskara.

Wcześniej ukraińska prezenterka telewizyjna Lesia Nikitiuk przyznała, że nie jest gotowa wydawać dużych sum na drogie markowe torebki.

Ukraińska prezenterka telewizyjna i blogerka Lesia Nikitiuk opowiedziała, co pomaga jej odzyskać siły podczas napiętego harmonogramu zdjęć w tym trudnym dla Ukrainy okresie. Według gwiazdy najwięcej energii dodają jej zdjęcia małego synka oraz rozmowy z kolegami.

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