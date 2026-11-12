Видео: Леся Никитюк в стильном наряде вместе с мамой заквашивала капусту

Сезон заквашивания капусты уже начался, и к этому гастрономическому тренду присоединилась телеведущая Леся Никитюк вместе со своей мамой. Как рассказала мама ведущей, рецепт, шинковку, банку, кочан капусты и морковь им прислал звездный шеф-повар Евгений Клопотенко. Однако Леся с мамой решили приготовить более крупную порцию и добавили к ней ещё один кочан капусты весом 9 килограммов.

Разрезав её пополам, Никитюк примерила, как бы ей было с таким размером грудных имплантатов.

Под руководством мамы Леся собственноручно нашинковала капусту, а затем, уже посоленную, растолокла её кулаками, чтобы она пустила сок.



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