Стрічка Fatherland отримав 11 номінацій Європейської кінопремії — Variety

У грецьких Салоніках Європейська кіноакадемія оголосила номінантів 39-ї Європейської кінопремії. Найбільше номінацій — 11 — отримала стрічка «Fatherland» режисера Павела Павліковського про стосунки письменника Томаса Манна та його доньки Еріки. Фільм «La Bola Negra» режисерів Хав'єра Кальво та Хав'єра Амброссі має 10 номінацій.

Головні претенденти

Як повідомляє Variety, «La Bola Negra» є триптихом про історію сексуальності геїв. Обидві картини розділили нагороду за найкращу режисуру на Каннському кінофестивалі.

Третьою за кількістю номінацій стала стрічка Крістіана Мунджіу «Fjord», володар «Золотої пальмової гілки», — вона має п'ять номінацій. «Rose» Маркуса Шляйнцера отримав чотири номінації, а «Woman Unknown» Мей ель-Тухі, володар «Золотого лева» Венеційського кінофестивалю, — три.

Акторські та режисерські номінації

На нагороду за найкращу режисуру претендують Павел Павліковський, Хав'єр Кальво і Хав'єр Амброссі, Крістіан Мунджіу, Сандра Волннер за «Everytime» та Андрій Звягінцев за «Minotaur», що отримав Гран-прі Каннського кінофестивалю.

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Сандра Гюллер номінована на нагороду за найкращу жіночу роль одразу за «Fatherland» і «Rose». Її суперницями стали Пенелопа Крус за «Bunker», Леа Сейду за «Gentle Monster», Ренате Райнсве за «Fjord» і Матільда Арсель за «Woman Unknown».

На відзнаку за найкращу чоловічу роль претендують Хав'єр Бардем за «The Beloved», Ендрю Скотт за «Elsinore», Себастіан Стен за «Fjord», Сванн Арло за «A Man of His Time» та Ганнс Цішлер за «Fatherland».

Документальні й анімаційні стрічки

До списку номінантів у документальній категорії увійшли «NAZA», «Letters From the Silenced Country», «Rehearsals for a Revolution», «To Hold a Mountain» і «Whispers in the Woods». Серед анімаційних фільмів номіновано «Viva Carmen», «Lucy Lost», «Jim Queen», «Iron Boy» та «In Waves». Переможців оголосять 16 січня в Афінах. Номінації визначили за голосами 5700 членів Європейської кіноакадемії.

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